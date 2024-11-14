Ρεχάγκελ: «Όπου πάω στην Ελλάδα υπάρχει ενθουσιασμός, όλοι θυμούνται το 2004»

Ο πρωτεργάτης του θριάμβου του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, Ότο Ρεχάγκελ, φυσικά βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για την κρίσιμη αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στην Αγγλία στο Nations League και μιλώντας στη Nova, σχολίασε:



«Είναι πάντα ωραίο που έρχομαι στην Ελλάδα. Σήμερα είναι σπουδαία μέρα. Όπου πάω στην Ελλάδα βλέπω ενθουσιασμό, ο κόσμος έχει στο μυαλό του ακόμα την επιτυχία του 2004».

Για το γεμάτο ΟΑΚΑ είχε να πει: «Αυτό είναι αποτέλεσμα των αγώνων που έκανε η Εθνική πιο πριν, συν τον αγώνα στην Αγγλία. Ο κόσμος ελπίζει σε ένα καλό αποτέλεσμα και σήμερα».Μιλώντας για το τεράστιο «διπλό» της Ελλάδας στο «Γουέμπλεϊ», σχολίασε ότι η ομάδα του Γιοβάνοβιτς: «Σίγουρα έπαιξε με θράσος, χωρίς φόβο. Έπαιξε πολύ καλά. Έχω δει κι άλλες φορές την Εθνική αλλά με την Αγγλία μου άρεσε πάρα πολύ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.