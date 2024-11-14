Γαλλία - Ισραήλ: Ξύλο στο «Stade de France» μεταξύ Γάλλων και Ισραηλινών

Το «Stade de France» μπορεί να μην έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο για την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ισραήλ, με μπόλικα κομμάτια της εξέδρας να είναι άδεια, ωστόσο δεν έλειψαν τα ευτράπελα.
Οπαδοί των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων συνεπλάκησαν και έπεσε αρκετό ξύλο, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προσπαθούν να τους απωθήσουν.
Τελικά, μετά από μερικά λεπτά έντασης και την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αλλά και των αρχών, τα πνεύματα ηρέμησαν...
🔴 𝗗𝗘𝗨𝗫𝗜𝗘̀𝗠𝗘 𝗕𝗔𝗚𝗔𝗥𝗥𝗘 𝗔𝗨 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘.
Des supporters israéliens 𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝗲𝗻𝘁 « 𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀𝘀𝗲́ » plusieurs supporters français au sol.
🎥 @GonesLyonnais6 pic.twitter.com/mNNKfBzjZD— Vibes Foot (@VibesFoot) November 14, 2024
Footage from inside the Stade de France show a fight, reportedly involving around 50 individuals, according to RMC Sport, between France fans and individuals brandishing an Israeli flag. pic.twitter.com/7CPE0jJKT6— Get French Football News (@GFFN) November 14, 2024
🚨Les suprémacistes israéliens avaient prévenu : ils venaient pour se battre.— Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) November 14, 2024
À l’instant il vient d’y avoir plusieurs lynchages au stade de France.
Qu’est-ce qui a été fait pour éviter ces violences sinon soutenir et encourager les hooligans d’ext-droite 🇮🇱 à recommencer ? https://t.co/l6cpOwvvFu pic.twitter.com/xIRktYbXvB
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.