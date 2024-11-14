Λογαριασμός
Επεισόδια στο «Stade de France» μεταξύ Γάλλων και Ισραηλινών - Δείτε βίντεο

κηνές άπειρου κάλους στις κερκίδες του «Stade de France» με συμπλοκές και μπόλικο ξύλο μεταξύ Γάλλων και Ισραηλινών

Γαλλία - Ισραήλ: Ξύλο στο «Stade de France» μεταξύ Γάλλων και Ισραηλινών

Το «Stade de France» μπορεί να μην έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο για την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ισραήλ, με μπόλικα κομμάτια της εξέδρας να είναι άδεια, ωστόσο δεν έλειψαν τα ευτράπελα.

Οπαδοί των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων συνεπλάκησαν και έπεσε αρκετό ξύλο, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προσπαθούν να τους απωθήσουν.

Τελικά, μετά από μερικά λεπτά έντασης και την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αλλά και των αρχών, τα πνεύματα ηρέμησαν...

Πηγή: sport-fm.gr

