Γαλλία - Ισραήλ: Ξύλο στο «Stade de France» μεταξύ Γάλλων και Ισραηλινών

Το «Stade de France» μπορεί να μην έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο για την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ισραήλ, με μπόλικα κομμάτια της εξέδρας να είναι άδεια, ωστόσο δεν έλειψαν τα ευτράπελα.



Οπαδοί των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων συνεπλάκησαν και έπεσε αρκετό ξύλο, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προσπαθούν να τους απωθήσουν.



Τελικά, μετά από μερικά λεπτά έντασης και την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αλλά και των αρχών, τα πνεύματα ηρέμησαν...

Footage from inside the Stade de France show a fight, reportedly involving around 50 individuals, according to RMC Sport, between France fans and individuals brandishing an Israeli flag. pic.twitter.com/7CPE0jJKT6

🚨Les suprémacistes israéliens avaient prévenu : ils venaient pour se battre.



À l’instant il vient d’y avoir plusieurs lynchages au stade de France.



Qu’est-ce qui a été fait pour éviter ces violences sinon soutenir et encourager les hooligans d’ext-droite 🇮🇱 à recommencer ? https://t.co/l6cpOwvvFu pic.twitter.com/xIRktYbXvB