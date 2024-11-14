Μακάμπι - Ολυμπιακός: 91-94 με οδηγούς Βεζενκοφ και Φουρνιέ

«Επιβίωσε» στο ντέρμπι με τη μαχητική Μακάμπι και έφυγε από το Βελιγράδι με την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός!
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες κόντρα στους Ισραηλινούς, αφού δέχθηκαν 53 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με διψήφιες διαφορές (57-44 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου), όμως στη συνέχεια βελτίωσε κατακόρυφα την αμυντική του λειτουργία και τελικά κατάφερε να επικρατήσει με το τελικό 94-91!
Έτσι, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-3, έχοντας για κορυφαίους στην βραδιά τους Βεζένκοφ (21π, 4 ριμπ), Φουρνιέ (20π) και Μιλουτίνοφ (11π, 8 ριμπ), ενώ σημαντικότατες βοήθειες έδωσε και ο Βιλντόσα (10π, 5 ριμπ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0 λάθη). Ανησυχία Ντόρσεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε και υπάρχουν φόβοι για θλάση.
Από την άλλη, για τη Μακάμπι η οποία έπεσε στο 3-7, ξεχώρισαν Χορντ (20π) και Ράντολφ (15π).
Το ματς:
Με Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος είχε εκτός δωδεκάδας τους Λαρεντζάκη, Μήτρου-Λονγκ και Έβανς, ενώ ο Κάτας επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Μπλατ, Γιοκουμπάιτις, Χορντ, Ράντολφ και Γκάμπριελ, μην έχοντας διαθέσιμους τον τραυματία Ριβέρο και τον νεοαποκτηθέντα Σαγιόκ.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει άκρως συγκεντρωμένος στην «παγωμένη» και με λιγοστούς φιλάθλους στις κερκίδες της Χάλα Πιονίρ, αποδίδοντας άψογα και στις δύο πλευρές του παρκέ! Ο Φαλ μοίρασε δύο ασίστ για το 4-2, ενώ Βεζένκοφ και Φουρνιέ ευστόχησαν σε τρίποντα για το 2-10, αναγκάζοντας τον Κάτας να πάρει νωρίς το πρώτο του τάιμ άουτ. Η Μακάμπι βρήκε καλάθια με Χορντ και Ράντολφ, αλλά ο Ολυμπιακός συνέχισε να δείχνει καθαρό μυαλό στις επιθέσεις του, παίρνοντας προβάδισμα με 18-9 και έχοντας 7/9 εντός πεδιάς. Ο Βεζένκοφ έγινε από νωρίς διψήφιος, διαμορφώνοντας το 12-20, ο Ντε Τζούλιους μείωσε με τρίποντό του σε 15-20, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με 11/20 σουτ εντός πεδιάς, 8 ασίστ και κανένα λάθος, έχοντας παράλληλα το προβάδισμα με 29-24.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του ματς, με τον Μιλουτίνοφ να σώζει κατοχές με τα επιθετικά του ριμπάουντ, πριν δώσει τη θέση του στον Ράιτ, ο οποίος έκανε με όμορφο hook το 24-33. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο του ματς οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τρία μαζεμένα λάθη, επιτρέποντας στη Μακάμπι να χτυπήσει με τους αιφνιδιασμούς της και να φτιάξει σερί 7-0, πλησιάζοντας σε «απόσταση βολής» (31-33). Με συνεχόμενους πόντους από τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός ξέφυγε ξανά στο +7 (31-38), όμως εκεί ξαναέκαναν την εμφάνισή τους κάποια συνεχόμενα λάθη, χάρη στα οποία η Μακάμπι χτύπησε με αιφνιδιασμούς και έφτιαξε σερί 9-0, παίρνοντας προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς (44-38). Με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει χάσει πλήρως τον ρυθμό της στην επίθεση (0/6 τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο), αλλά και τη συγκέντρωσή της στην άμυνα, η Μακάμπι βρέθηκε να προηγείται μέχρι και στο +12 (53-41), ενώ έκλεισε τη δεύτερη περίοδο με υπέρ της επί μέρους σκορ 29-13, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια προηγούμενη με 53-42.
Δύο διαδοχικά λάθη από Γουόκαπ και Φουρνιέ επέτρεψαν στη Μακάμπι να προηγηθεί με 57-44 χάρη σε συνεχόμενους πόντους του Σόρκιν, ο Βιλντόσα με τρίποντο και ο Φαλ με δύο βολές μείωσαν σε 57-49, αλλά ο Χορντ σκόραρε μετά από ένα ακόμα λάθος του Γουόκαπ, για το 59-49. Ο Φουρνιέ με καλάθι-φάουλ έκανε το 59-52, ενώ ο Βιλντόσα ευστόχησε ξανά από μακριά, βάζοντας τον Ολυμπιακό, ο οποίος βελτίωσε και την άμυνά του, στο – 4 (59-55). Μέσα από συνεχόμενες καλές τους άμυνες, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό και με τον Φουρνιέ να «ζεσταίνεται» και να πετυχαίνει 7 συνεχόμενους δικούς του πόντους, πέρασαν ξανά μπροστά (61-64), πριν οι Βεζένκοφ και Γκος σκοράρουν για το 63-70, το οποίο ήταν και το σκορ με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
Έχοντας βελτιώσει κατακόρυφα την αμυντική του λειτουργία και προερχόμενος από το υπέρ του επί μέρους 28-11 στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 74-65 χάρη σε κλέψιμο και εύκολο λέι απ του κομβικού στην βραδιά Βιλντόσα, όμως η Μακάμπι απάντησε με μικρό σερί 6-0, μειώνοντας σε 71-74. Ο Σόρκιν με τρίποντό του μείωσε σε 74-76, όμως ο Ολυμπιακός δεν έχασε τη συγκέντρωσή του, ξεφεύγοντας με 81-76 χάρη σε καλάθι-φάουλ του Γκος.
Περισσότερα σε λίγο...
Τα δεκάλεπτα: 24-29, 53-42, 63-70, 91-94
