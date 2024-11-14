Μακάμπι - Ολυμπιακός: 91-94 με οδηγούς Βεζενκοφ και Φουρνιέ

«Επιβίωσε» στο ντέρμπι με τη μαχητική Μακάμπι και έφυγε από το Βελιγράδι με την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες κόντρα στους Ισραηλινούς, αφού δέχθηκαν 53 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με διψήφιες διαφορές (57-44 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου), όμως στη συνέχεια βελτίωσε κατακόρυφα την αμυντική του λειτουργία και τελικά κατάφερε να επικρατήσει με το τελικό 94-91!

Το ματς:

Τα δεκάλεπτα:

Έτσι, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε, έχοντας για κορυφαίους στην βραδιά τους(21π, 4 ριμπ),(20π) και(11π, 8 ριμπ), ενώ σημαντικότατες βοήθειες έδωσε και ο(10π, 5 ριμπ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0 λάθη). Ανησυχία, ο οποίος τραυματίστηκε και υπάρχουν φόβοι για θλάση.Από την άλλη, για τη Μακάμπι η οποία έπεσε στο 3-7, ξεχώρισαν(20π) και(15π).Με Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος είχε εκτός δωδεκάδας τους Λαρεντζάκη, Μήτρου-Λονγκ και Έβανς, ενώ ο Κάτας επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Μπλατ, Γιοκουμπάιτις, Χορντ, Ράντολφ και Γκάμπριελ, μην έχοντας διαθέσιμους τον τραυματία Ριβέρο και τον νεοαποκτηθέντα Σαγιόκ.Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει άκρως συγκεντρωμένος στην «παγωμένη» και με λιγοστούς φιλάθλους στις κερκίδες της Χάλα Πιονίρ, αποδίδοντας άψογα και στις δύο πλευρές του παρκέ! Ο Φαλ μοίρασε δύο ασίστ για το 4-2, ενώ Βεζένκοφ και Φουρνιέ ευστόχησαν σε τρίποντα για το 2-10, αναγκάζοντας τον Κάτας να πάρει νωρίς το πρώτο του τάιμ άουτ. Η Μακάμπι βρήκε καλάθια με Χορντ και Ράντολφ, αλλά ο Ολυμπιακός συνέχισε να δείχνει καθαρό μυαλό στις επιθέσεις του, παίρνοντας προβάδισμα με 18-9 και έχοντας 7/9 εντός πεδιάς. Ο Βεζένκοφ έγινε από νωρίς διψήφιος, διαμορφώνοντας το 12-20, ο Ντε Τζούλιους μείωσε με τρίποντό του σε 15-20, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με 11/20 σουτ εντός πεδιάς, 8 ασίστ και κανένα λάθος, έχοντας παράλληλα το προβάδισμα με 29-24.Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του ματς, με τον Μιλουτίνοφ να σώζει κατοχές με τα επιθετικά του ριμπάουντ, πριν δώσει τη θέση του στον Ράιτ, ο οποίος έκανε με όμορφο hook το 24-33. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο του ματς οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τρία μαζεμένα λάθη, επιτρέποντας στη Μακάμπι να χτυπήσει με τους αιφνιδιασμούς της και να φτιάξει σερί 7-0, πλησιάζοντας σε «απόσταση βολής» (31-33). Με συνεχόμενους πόντους από τον Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός ξέφυγε ξανά στο +7 (31-38), όμως εκεί ξαναέκαναν την εμφάνισή τους κάποια συνεχόμενα λάθη, χάρη στα οποία η Μακάμπι χτύπησε με αιφνιδιασμούς και έφτιαξε σερί 9-0, παίρνοντας προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς (44-38). Με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει χάσει πλήρως τον ρυθμό της στην επίθεση (0/6 τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο), αλλά και τη συγκέντρωσή της στην άμυνα, η Μακάμπι βρέθηκε να προηγείται μέχρι και στο +12 (53-41), ενώ έκλεισε τη δεύτερη περίοδο με υπέρ της επί μέρους σκορ 29-13, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια προηγούμενη με 53-42.Δύο διαδοχικά λάθη από Γουόκαπ και Φουρνιέ επέτρεψαν στη Μακάμπι να προηγηθεί με 57-44 χάρη σε συνεχόμενους πόντους του Σόρκιν, ο Βιλντόσα με τρίποντο και ο Φαλ με δύο βολές μείωσαν σε 57-49, αλλά ο Χορντ σκόραρε μετά από ένα ακόμα λάθος του Γουόκαπ, για το 59-49. Ο Φουρνιέ με καλάθι-φάουλ έκανε το 59-52, ενώ ο Βιλντόσα ευστόχησε ξανά από μακριά, βάζοντας τον Ολυμπιακό, ο οποίος βελτίωσε και την άμυνά του, στο – 4 (59-55). Μέσα από συνεχόμενες καλές τους άμυνες, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό και με τον Φουρνιέ να «ζεσταίνεται» και να πετυχαίνει 7 συνεχόμενους δικούς του πόντους, πέρασαν ξανά μπροστά (61-64), πριν οι Βεζένκοφ και Γκος σκοράρουν για το 63-70, το οποίο ήταν και το σκορ με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.Έχοντας βελτιώσει κατακόρυφα την αμυντική του λειτουργία και προερχόμενος από το υπέρ του επί μέρους 28-11 στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 74-65 χάρη σε κλέψιμο και εύκολο λέι απ του κομβικού στην βραδιά Βιλντόσα, όμως η Μακάμπι απάντησε με μικρό σερί 6-0, μειώνοντας σε 71-74. Ο Σόρκιν με τρίποντό του μείωσε σε 74-76, όμως ο Ολυμπιακός δεν έχασε τη συγκέντρωσή του, ξεφεύγοντας με 81-76 χάρη σε καλάθι-φάουλ του Γκος.24-29, 53-42, 63-70, 91-94

