Έδωσε σόου στο glass floor η Εθνική. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φοράει για πρώτη φορά φέτος τη γαλανόλευκη, η Ελλάδα σάρωσε με σκορ 104-86 τη Λετονία μπροστά σε περίπου 10.000 φιλάθλους στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις και έδειξε πόσο διαφορετική είναι με τον «Greek Freak» στο παρκέ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκίνησε από νωρίς ορεξάτος και παρέσυρε και τους υπόλοιπους, με την Εθνική να κλείνει το φοβερό της πρώτο ημίχρονο με 61 πόντους και 8/12 τρίποντα. Η διαφορά «έπαιζε» διαρκώς από εκεί και πέρα σε διψήφια νούμερα, με την Ελλάδα να νικάει πολύ εύκολα μία αξιόλογη ομάδα που πάει με βλέψεις στο Ευρωμπάσκετ.

Κορυφαίος για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που χωρίς να πατήσει καν το «γκάζι» ήταν ασταμάτητος και στις δύο πλευρές του παρκέ με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Πολύ καλός ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 14 πόντους και 4 εύστοχα τρίποντα, ενώ 11 πόντους με 3/3 τρίποντα είχε ο εξαιρετικός Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και 8 πόντους μαζί με 10 ασίστ ο Κώστας Σλούκας, με όλους πάντως να βάζουν το λιθαράκι τους στη νίκη.

Επόμενο και προτελευταίο φιλικό για την Ελλάδα αυτό κόντρα στην Ιταλία την Παρασκευή (22/08, 20:00), ξανά στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις.

Το ματς

Η Λετονία έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Λόμαζ (0-2), ενώ ο Γιάννης πήγε στη γραμμή και σκόραρε δύο βολές για το 2-2. Ο Μέγερις κάρφωσε εντυπωσιακά, όμως ο «Greek Freak» απάντησε με γκολ φάουλ για το 5-4. Ο Αντετοκούνμπο συνέχισε το… προσωπικό σόου με καλάθι στο τρανζίσιον για το 7-4, πριν κόψει εντυπωσιακά τον Μέγερις στην άλλη πλευρά. Ο Παπανικολάου πέτυχε το πρώτο τρίποντο του αγώνα (10-4), πριν ο Μήτογλου σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 12-4. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ευστόχησε και σε μακρινό σουτ (16-4), πριν η Λετονία αντιδράσει και μειώσει σε 16-9 με Σμιτς και Λόμαζ.

Ο Σλούκας απάντησε με τρίποντο (19-9), πριν δώσει ασίστ για το λέι απ του Παπανικολάου (21-9). Ο Μπέρτανς μείωσε από ωραία επαναφορά των Λετονών, με τον Σαμοντούροφ να βάζει δύο βολές για το 23-11. Ο Γκρατζούλις πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε (23-13), πριν ο Ντόρσεϊ πάει στη γραμμή για το 25-13. Σαμοντούροφ και Σμιτς αντάλλαξαν τρίποντα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο νίκησε το ρολόι για το 30-17 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, η Λετονία μείωσε με τρίποντο του Κούρουκς από τη γωνία σε 30-20, με τον Λαρεντζάκη να ανεβάζει ξανά τη διαφορά με δύο δικά του μακρινά σουτ για το 36-22. Ο Γκρατζούλις ευστόχησε και αυτός από μακριά, όμως ο καυτός «Λάρι» απάντησε με τρίτο σερί τρίποντο για το 39-25. Τη «σκυτάλη» πήρε ο Γιάννης, ο οποίος έβαλε δύο συνεχόμενα fadeaway σουτ, πριν καρφώσει στο αντίπαλο καλάθι για το 45-26. Οι Λετονοί βρήκαν καλάθι από τον Ζάγκαρς και μία βολή του Στάινμπεργκς, όμως ο ασταμάτητος Αντετοκούνμπο υπέγραψε το 49-29. Από ένα δικό του λάθος, ο Κούρουκς βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης και μείωσε με τρίποντο σε 49-32.

Μετά από ώρα, ο Πορζίνγκις πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο ματς (51-34), όμως ο Γιάννης απάντησε με σουτάκι για το 53-34. Η Λετονία κατάφερε να πλησιάσει λίγο με τρίποντο του Ντάιρις Μπέρτανς (53-39), όμως ο Παπανικολάου απάντησε με φοβερό buzzer beater και ο Ντόρσεϊ έβαλε δύο βολές για το 58-39. Ο Πορζίνγκις μπήκε στο πνεύμα του αγώνα και με συνεχόμενους πόντους έφερε λίγο πιο κοντά τους φιλοξενούμενους (58-43), με τον Ζούγρη να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 61-43. Το ημίχρονο έληξε με δύο βολές του Μπέρτανς για το 61-45.

Η Λετονία μπήκε καλά στο δεύτερο μέρος με τρίποντο του Λόμαζ (61-49), όμως ο Γιάννης απάντησε από μέση απόσταση και έγραψε το 63-49. Ο Κούρουκς συνέχισε το κρεσέντο των φιλοξενούμενων από μακριά (63-52), πριν ο Μπέρτανς με φόλοου φέρει τη διαφορά στους 10 (64-54). Ο Καλαϊτζάκης έδωσε λύση με φοβερό γκολ φάουλ (67-54), όμως ο Ζάγκαρς του απάντησε με τρίποντο (67-57), πριν ο Σλούκας εκτελέσει εύστοχα δύο βολές για το 69-57.

Ο Λαρεντζάκης και ο Μπέρτανς αντάλλαξαν τρίποντα (74-62), με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να ανεβάζουν ξανά τη διαφορά στο +15 (80-65). Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού κάρφωσε στο τρανζίσιον (82-65), με το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει 82-66.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ντόρσεϊ έβαλε ένα δύσκολο σουτ από μέση απόσταση, πριν ο Ζάγκαρς ευστοχήσει σε τρίποντο για το 84-71. Ο Κιλπς πέτυχε τρίποντο και έφερε ξανά τη διαφορά στους 10 (84-74), όμως ο Σαμοντούροφ απάντησε και έγραψε το 87-74. Ο Σλούκας επέκτεινε ξανά το προβάδισμα της Εθνικής (90-74), πριν ο Λόμαζ ευστοχήσει και αυτός από μακριά για το 90-77.

Ο Ζούγρης έβαλε δύσκολο καλάθι (92-77), με τους Σαμοντούροφ και Μπαζίνα να ευστοχούν σε τρίποντα για το 98-80. Το μοναδικό ενδιαφέρον στοιχείο ήταν αν θα έφτανε η Εθνική την κατοστάρα, κάτι το οποίο έκανε με βολές του Καλαϊτζάκη για το 101-80, με τη Λετονία να μην έχει φυσικά ελπίδες επιστροφής στο ματς στα τελευταία λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86

