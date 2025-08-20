Η Σεβίλλη «βλέπει» τον Νταβίντ Κάρμο

Η Σεβίλλη κινείται για την ενίσχυση της άμυνάς της, μετά την αποχώρηση του Λοΐκ Μπαντέ για τη Λεβερκούζεν και σύμφωνα με την ισπανική As έχει στο στόχαστρό της τον Νταβίντ Κάρμο.

Ο 26χρονος Πορτογάλος στόπερ (1,96 μ.), διεθνής με την Αγκόλα, ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως την τελευταία διετία αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε το UEFA Conference League υπό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συνολικά κατέγραψε 54 συμμετοχές και 1 γκολ με τους Πειραιώτες, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε Μπράγκα και Πόρτο.

Μάλιστα, ο Κάρμο είχε βρθεί αντιμέτωπος εννέα φορές με την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα, ο οποιός είναι προπονητής στη Σεβίλλη, με απολογισμό επτά νίκες και δύο ήττες. Έτσι, ο Αργεντίνος τεχνικός τον γνωρίζει πολύ καλά.

Η πιθανή μεταγραφή του συνδέεται και με το ενδιαφέρον της Φόρεστ για τον Χοσέ Άνχελ Καρμόνα, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει τη συμφωνία μέσω ανταλλαγής.

