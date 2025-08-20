Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ επιβεβαιώνεται πλέον πως πολύ σύντομα θα υπάρχει οριστική συμφωνία της ομάδας με τη Σλάβια Πράγας ώστε να ντυθεί στα ασπρόμαυρα ο Χρήστος Ζαφείρης σε... μερικούς μήνες από τώρα.

Πρόκειται για μια υπόθεση που «τράβηξε» πολύ, που ήταν αρκετά περίεργη, με τον «δικέφαλο του βορρά» και τον ποδοσφαιριστή να κάνουν τα πάντα ώστε να συνεργαστούν από το τρέχον καλοκαίρι, αλλά ο πρόεδρος της Σλάβια δυσκόλεψε τη μεταγραφή.

Μερικές ώρες αφότου ο ισχυρός άνδρας των Τσέχων απαιτούσε συγγνώμη από τον ΠΑΟΚ για όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες και τον «ντόρο» που δημιουργήθηκε γύρω από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, έφτασαν τα... καλά μαντάτα για τους «ασπρόμαυρους».

Όπως ανέφερε και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, πολύ σύντομα κι έπειτα και από τις δραστικές κινήσεις του Ιβάν Σαββίδη, θα έχει προκύψει οριστική συμφωνία για τη μετακίνηση του Χρήστου Ζαφείρη στην Τούμπα τον προσεχή Ιανουάριο, έναντι 10+2 εκατομμυρίων ευρώ.

