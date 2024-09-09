Η ατυχία βρήκε ξανά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και επικρατεί μεγάλη αγωνία στον Ολυμπιακό!

Κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης της Δευτέρας (9/9), ο Σέρβος σέντερ γύρισε τον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.



Ο 29χρονος ήταν πολύ άτυχος και την περσινή σεζόν, όταν τραυματίστηκε στο σοβαρά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR και αναγκάστηκε να μείνει αρκετούς μήνες εκτός δράσης. Από ‘κει και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αυτή την στιγμή διαθέτει μόλις έναν παίκτη στο «5», καθώς σε περίοδο αποθεραπείας βρίσκεται και ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επιστρέψει προς τα μέσα Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, στο πρώτο φιλικό των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν ήταν διαθέσιμος ούτε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, εξαιτίας ενοχλήσεων.

Το δεύτερο φιλικό των «ερυθρόλευκων» είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (10/9) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, κεκλεισμένων των θυρών στο ΣΕΦ. Μετά και τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, η ομάδα του Πειραιά είναι πιθανό να έχει διαθέσιμο μόνο τον Μόουζες Ράιτ, για τη θέση «5».



