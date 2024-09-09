Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγωνία στον Ολυμπιακό: Χτύπησε ο Μιλουτίνοφ

Τραυματίας αποχώρησε από την προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς

Ολυμπιακός

Η ατυχία βρήκε ξανά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και επικρατεί μεγάλη αγωνία στον Ολυμπιακό!

Κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης της Δευτέρας (9/9), ο Σέρβος σέντερ γύρισε τον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.


Ο 29χρονος ήταν πολύ άτυχος και την περσινή σεζόν, όταν τραυματίστηκε στο σοβαρά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR και αναγκάστηκε να μείνει αρκετούς μήνες εκτός δράσης. Από ‘κει και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αυτή την στιγμή διαθέτει μόλις έναν παίκτη στο «5», καθώς σε περίοδο αποθεραπείας βρίσκεται και ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επιστρέψει προς τα μέσα Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, στο πρώτο φιλικό των «ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν ήταν διαθέσιμος ούτε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, εξαιτίας ενοχλήσεων.

Το δεύτερο φιλικό των «ερυθρόλευκων» είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (10/9) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, κεκλεισμένων των θυρών στο ΣΕΦ. Μετά και τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, η ομάδα του Πειραιά είναι πιθανό να έχει διαθέσιμο μόνο τον Μόουζες Ράιτ, για τη θέση «5».
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark