«Ζωντανό» κρατούν ακόμα στην Αγγλία το θέμα Φοφανά για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» αποφάσισε να ενεργοποιήσει το deal με τον Φραντζί Πιερό και μάλιστα τον περιμένει το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα για να σφραγιστεί η απόκτησή του.

Την ίδια ώρα ωστόσο δημοσίευμα του «Atlhetic» που αναπαράχθηκε μαζικά και από ΜΜΕ με νέα της Τσέλσι αναφέρει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις των δυο πλευρών.

Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά παρουσιάζονται να έχουν μπει και στην τελική τους ευθεία.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στις σχετικές αναρτήσεις:

«Η Τσέλσι έχει εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για την πώληση του Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά, με την ελπίδα να συμφωνηθεί η μεταγραφή πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα την Τετάρτη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.