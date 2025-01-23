Σάρωσε τη Ζάλγκιρις με μυθική ανατροπή ο Παναθηναϊκός

Γι' αυτό είναι επτάστερος! Ο Παναθηναϊκός πήρε μία ασύλληπτη νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις με σκορ 89-76, παρόλο που λίγο πριν το ημίχρονο βρέθηκε να χάνει με -20! Κάπως έτσι, ανέβηκε στο 14-9, μέσα σε ένα «φλεγόμενο» ΟΑΚΑ που δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδά και έσπρωξε την ομάδα στη σπουδαία αυτή νίκη!

Το πρώτο μέρος δεν πήγε καθόλου καλά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που βρέθηκε να χάνει με 29-49 λίγο πριν την ανάπαυλα. Παρόλα αυτά, με πραγματική κατάθεση ψυχής και με ένα αδιανόητο επιμέρους σκορ 29-6 στην τέταρτη περίοδο, το «τριφύλλι» πήρε τη σπουδαιότερη νίκη του στη σεζόν μέχρι την... επόμενη και έδειξε για ποιο λόγο είναι ένα από τα φαβορί για Final Four και... κούπα.

Πρωταγωνιστές... όλοι σε αυτό το σπουδαίο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος εξ αυτών ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, που έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του και μέτρησε 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 τάπες, όντας καθοριστικός παράγοντας στην ανατροπή που συντελέστηκε.

Επιστροφή στα «κλασικά» για τον Κέντρικ Ναν που έβαλε 26 πόντους και ήταν ηγετικός στο δεύτερο μέρος, ενώ 16 πόντους έβαλε ο σπουδαίος Κώστας Σλούκας και 14 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Από τη Ζάλγκιρις, 19 πόντους έβαλε ο Λόνι Γουόκερ και 13 ο Ντέιβιντας Σιρβίντις.

Στην 24η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Αρμάνι στο Μιλάνο (30/1, 21:30), ενώ η Ζάλγκιρις θα υποδεχθεί στο Κάουνας την Μπάγερν (30/1, 20:00).

Το ματς

Η Ζάλγκιρις μπήκε στο ματς με τρίποντο του Μπουτκεβίτσιους, ενώ Χουάντσο και Μάνεκ αντάλλαξαν δίποντα από κοντά για το 2-5. Ο Γκραντ μείωσε με λέι απ, όμως ο Γουόκερ απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 4-7. Η Ζάλγκιρις συνέχισε να βρίσκει εύκολα λύσεις στην επίθεση με συνεχόμενα καρφώματα του Μπιρούτις (6-11), με τον Ναν να βάζει το πρώτο του καλάθι και να μειώνει σε 8-11. Ο Γουόκερ έβαλε εντυπωσιακό γκολ φάουλ, με τον Παπαπέτρου να απαντά αλλά να χάνει τη βολή, γράφοντας το 10-14. Ο Γκραντ μείωσε με εντυπωσιακό coast to coast (12-14), ο Καλαϊτζάκης έβγαλε συνεχόμενες άμυνες, και ο Παπαπέτρου ευστόχησε σε δύσκολο σουτ μέσης απόστασης για το 15-14. Οι Λιθουανοί απάντησαν με λέι απ του Γκεντράιτις και καλάθι του Σιρβίντις στο τρανζίσιον (15-18), ενώ με ένα γκολ φάουλ του Μίτσελ διαμορφώθηκε το 16-23. Η πρώτη περίοδος έληξε 17-25 με βολές του Φρανσίσκο.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με μία βολή του Ουλάνοβας από τεχνική ποινή στον Αταμάν (17-26). Ο Ναν έβαλε λέι απ και έπειτα δύο βολές (22-28), όμως οι Ντάνστον και Γουόκερ πήγαν στη γραμμή και έγραψαν το πρώτο +10 του ματς (22-32). Ο Οσμάν έδωσε μία λύση από κοντά (24-32), με τον Ναν να μειώνει από μέση απόσταση σε 26-32. Ο Μπιρούτις βρήκε λύση για τη Ζάλγκιρις με λέι απ (26-34), με τον Γουόκερ να τρέχει στο τρανζίσιον και να γράφει με λέι απ τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα (26-38). Ο Ναν έβαλε το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού (29-38), πριν ο Γουόκερ σκοράρει λέι απ για το 29-40. Ο Ντάνστον έκανε τάπα στον Γκραντ και έπειτα κάρφωσε (29-42), με τον Σιρβίντις να γράφει βάζει επτά συνεχόμενους πόντους για το +20 των Λιθουανών (29-49). Ο Σλούκας έβαλε ένα τρίποντο-ανάσα για το 34-51 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκέιμπριελ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε, με τον Γκραντ να μειώνει σε 38-51. Ο Φρανσίσκο έκοψε τα… πόδια των «πράσινων» με μαρκαρισμένο τρίποντο (38-54), όμως ο Χουάντσο του απάντησε με δύσκολο σουτ για το 41-54. Ο Μπουτκεβίτσιους έβαλε ένα ακόμη μεγάλο τρίποντο (41-57), όμως ο Ναν ακολούθησε με τον ίδιο τρόπο για το 44-57. Ο Γκέιμπριελ έκανε ωραία κίνηση και σκόραρε (46-57), πριν βάλει νέο λέι απ για το 48-58. Ο Ναν έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (50-58), με τον Γουόκερ να δίνει ανάσα στη Ζάλγκιρις γράφοντας το 50-61 με τρίποντο. Ο Σλούκας πήρε έξυπνα τρεις βολές και τις έβαλε (53-61), ενώ ο Γκέιμπριελ έγραψε το 55-63. Ο Γουόκερ αντέδρασε με ένα σημαντικό τρίποντο (55-67), ενώ ο Σιρβίντις με λέι απ έγραψε το 55-69. Ο Γκέιμπριελ έκανε τάπα και ο Ναν έβαλε τρίποντο για το 60-70 της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Οσμάν έβαλε τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Γκέιμπριελ, ενώ ο Ναν με γκολ φάουλ μείωσε, πήρε το ριμπάουντ από τη χαμένη του βολή και έγραψε το 67-70. Ο Χουάντσο έφερε το ματς στον πόντο με λέι απ (69-70), ενώ ο Γκέιμπριελ έγραψε το 71-70 κερδίζοντας και το φάουλ αλλά έχασε τη βολή. Ο Σλούκας έβαλε βολές και ο Χουάντσο τρίποντο για το 76-70. Μετά από κλέψιμο του Σλούκα, ο απίθανος Γκέιμπριελ σκόραρε για το 78-70. Ο Ουλάνοβας έβαλε δύο βολές (78-72), όμως ο Σλούκας απάντησε με κομβικό τρίποντο από την κορυφή για το 81-72. Ο αρχηγός των «πράσινων» και ο Γκέιμπριελ έβαλαν συνεχόμενα γκολ φάουλ, έχασαν τις βολές, όμως η διαφορά πήγε στο +13 (85-72) και δεν υπήρχε κανένας γυρισμός για τη Ζάλγκιρις, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη, τρέχοντας ένα συνολικό σκορ 29-6.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 34-51, 60-70, 89-76

