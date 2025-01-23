Θρυλικό διπλό πρόκρισης στο «Ντραγκάο» με ιστορικό… εκτελεστή Ελ Κααμπί!

Ο κάτοχος του Conference League δεν θα μπορούσε να λείπει από τα νοκ-άουτ του Europa! Με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, αψεγάδιαστη αμυντική λειτουργία και εκτελεστή τον Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Πόρτο μέσα στο «Ντραγκάο» για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Μάλιστα, πλέον οι «ερυθρόλευκοι» αν νικήσουν την τελευταία αγωνιστική την Καραμπάγκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» μπορούν να τερματίσουν ακόμη και στην οκτάδα, εφόσον τους ευνοήσουν όλα τα αποτελέσματα!

Έγραψε ιστορία ο Μαροκινός killer που βρήκε δίχτυα με φοβερό πλασέ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Πειραιωτών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ξεπέραε τον Ελ Αραμπί. Παράλληλα, ο Τζολάκης όποτε χρειάστηκε κατέβασε τα ρολά, κάνοντας αδιανόητη επέμβαση στο 89ο λεπτό στον Βιέιρα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε την Πόρτο ο Ζοσέ Ταβάρες. Ο Ντιόγκο Κόστα στο τέρμα, με τον Ζοάο Μάριο και τον Φρανσίσκο Μόουρα στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ στόπερ ήταν οι Τζαλό και Πέρες. Τριάδα στο κέντρο οι Νίκο Γκονζάλες, Ροντρίγκο Μόρα και Άλαν Βαρέλα, ενώ την επιθετική τριπλέτα συνέθεσαν οι Πεπέ και Γκαλένο στα άκρα και ο Σάμου Ομορόντιον στην κορυφή.

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης στην εστία και οι Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Το δίδυμο στον άξονα αποτέλεσαν οι Γκαρθία, Μουζακίτης, ενώ στα εξτρέμ βρέθηκαν οι Τσικίνιο, Μασούρας και ο Κωστούλας είχε περιφερειακό ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Το ματς

Αναίμακτα πέρασε το πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Οι γραμμές είχαν μικρές αποστάσεις, το πρέσινγκ δυσκόλευε τους γηπεδούχους να επιτεθούν κάθετα και παρότι οι Πορτογάλοι προσπαθούσαν να φορτώσουν με παίκτες την περιοχή των Πειραιωτών, δεν έβρισκαν τον κατάλληλο τρόπο να περάσουν την μπάλα. Κάποιες προϋποθέσεις εκτός περιοχής που ολοκληρωνόντουσαν με σουτ που είτε κόντραραν είτε περνούσαν μακριά από την εστία ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δείξει η Πόρτο στο επιθετικό κομμάτι, με τον Ολυμπιακό να κρατά περισσότερο μπάλα στα πόδια του και να ανεβάζει τις γραμμές του μετά το 25λεπτο.

Στο 28’ ο Ορτέγκα έκλεψε ψηλά, ο Κωστούλας έσπασε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος επιχείρησε εκτός περιοχής το πλασέ που κόντραρε στα σώματα, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μαροκινός σκόραρε αλλά ήταν φανερά εκτεθειμένος. Λίγα λεπτά μετά (32’) και έπειτα από ωραία ανάπτυξη, ο Μασούρας σέντραρε αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με δύο καλές στιγμές, από μία για κάθε ομάδα. Στο 41’ ο Τζολάκης είχε σωστή και άμεση αντίδραση σε Πέρες και Γκαλένο, σταματώντας τις προσπάθειές τους. Στο αμέσως επόμενο λεπτό δε, ο Μουζακίτης έπιασε το σουτ εκτός περιοχής αλλά ο Ντιόγκο Κόστα μπλόκαρε εντυπωσιακά.

Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τον Μασούρα που είχε πρόβλημα και έριξε τον Βέλντε στο ματς, με τον Ολυμπιακό να γίνεται αρκετά πιο δραστήριος. Ο Νορβηγός μπήκε καλά, με 5/5 ενέργειες και έδωσε πνοή στην επίθεση των Πειραιωτών, οι οποίοι ήλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι και δεν επέτρεπαν στους γηπεδούχους να φανούν απειλητικοί. Κέρδισαν διαρκώς μέτρα και κάθε κατεβασιά τους μύριζε φάση και γκολ!

Ο Βέλντε στο 65’ απείλησε με διαγώνιο πλασέ, αλλά ο Ντιόγκο Κόστα τον σταμάτησε, ενώ την ίδια ώρα ο Τουρπέν έδειχνε σε ορισμένες στιγμές να σφυρίζει μια διαφορετικά κριτήρια. Ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει τις γραμμές του, έπαιρνε πρώτες και δεύτερες μπάλες και το γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου. Ο Κωστούλας έπαιξε στον Ελ Κααμπί και αυτός σούταρε πάνω στον Πέρες στο 68’, ενώ τρία λεπτά μετά ο Μαροκινός άργησε να εκτελέσει έπειτα από την εκπληκτική κάθετη του Κάρμο, με τον Αργεντινό στόπερ να του βάζει ξανά καθοριστικό στοπ. Ωστόσο, ήρθε στο 79ο λεπτό η τρίτη και φαρμακερή!

Ο Μουζακίτης εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος των παικτών της Πόρτο, έκλεψε μέσα στην περιοχή και έσπασε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος με εκπληκτικό συρτό φαλτσαριστό πλασέ, εκτέλεσε τον Ντιόγκο Κόστα για το 1-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι, είχαν πάρει αυτό που δικαιούνταν αλλά χρειάστηκε και την επέμβαση του κέρβερου Τζολάκη στο 89’, όταν με φοβερή εξ επαφής απόκρουση, στέρησε την ισοφάριση στον Βιέιρα. Στο 90’+4’ δε, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν ο Τζολάκης έκανε… ασίστ από την περιοχή του στον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πέρασε και τον αντίπαλο κίπερ για το 2-0. Ένα γκολ που δεν μέτρησε για οριακό οφσάιντ, αλλά δεν άλλαξε το τελικό αποτέλεσμα!

MVP: Ο Ελ Κααμπί πετυχαίνει το μοναδικό γκολ και είναι ο ήρωας, οπότε θα πάρει και τον τίτλο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του αγώνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.