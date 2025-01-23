Και επίσημα στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028 ο Σφιντέρσκι

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με την... βούλα ο Κάρολ Σφιντέρσκι!

Το βράδυ της Πέμπτης (23/01), η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού από την Σάρλοτ, με τον Πολωνό άσο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3,5 χρόνια, ήτοι, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής στράικερ έφτασε το μεσημέρι στην χώρα μας, εκφράζοντας την χαρά του για την νέα περιπέτεια της καριέρας του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως νιώθει πολύ καλύτερος ως παίκτης από όταν αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ.

Κατά την παρουσίασή του, έγινε γνωστό πως θα αγωνίζεται με το Νο.19 στην πλάτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ! Ο 28χρονος Πολωνός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «19» και θα ενισχύσει άμεσα το Τριφύλλι ως η πρώτη χειμερινή προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1997 στο Ράβιτς της Πολωνίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Ράβια Ράβιτς. Σε ηλικία 17 ετών εντάχθηκε στη Γιαγκελόνια και πολύ γρήγορα έκανε ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία του πολωνικού πρωταθλήματος. Έμεινε 4,5 χρόνια στην ομάδα του Μπιάλιστοκ, ώσπου τον Ιανουάριο του 2019 ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε με μετεγγραφή. Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης παρέμεινε τρία χρόνια, καταγράφοντας 35 γκολ σε πάνω από 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μαζί με την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και δύο κυπέλλων. Τον Ιανουάριο του 2022 παραχωρήθηκε στην αμερικανική Σάρλοτ, ομάδα του MLS. Στην τριετή παρουσία του εκεί μέτρησε 35 γκολ σε 84 συμμετοχές. Μεσολάβησε ο εξάμηνος δανεισμός του στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023-24 στην ιταλική Ελλάς Βερόνα.

Είναι εν ενεργεία διεθνής στην εθνική Πολωνίας, όπου μετράει 38 συμμετοχές και 11 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Κάρολ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.