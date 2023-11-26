Θλίψη στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τέρι Βέναμπλς

Θλίψη έχει προκαλέσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Τέρι Βέναμπλς, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Αγγλος τεχνικός, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στη χώρα, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα, όπως σχετικά ανακοίνωσε η οικογένεια του.

Ο Βέναμπλς άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Τσέλσι και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα του συλλόγου με την οποία αγωνίστηκε για έξι χρόνια μετρώντας 202 συμμετοχές και 26 γκολ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε για τρία χρόνια στην Τότεναμ, μετά στην ΚΠΡ και έκλεισε την καριέρα του ως παίκτης με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας, ενώ τους τελευταίους μήνες του 1976 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Σεντ Πάτρικ.

Στην ομάδα του Λονδίνου ξεκίνησε και την προπονητική του καριέρα, για ν' αναλάβει στη συνέχεια την ΚΠΡ, την οποία οδήγησε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου το 1982. Στη συνέχεια έκανε το μεγάλο άλμα και κάθισε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα το 1984.

Με τους «μπλαουγκράνα» κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 1984-85, το Κύπελλο την επόμενη περίοδο, ενώ έφτασε μέχρι και τον τελικό του Κυπέλλου πρωταθλητριών το 1986, όπου έχασε στον τελικό από την Στεάουα Βουκουρεστίου στα πέναλτι, λόγω του ανίκητου τερματοφύλακα των Ρουμάνων, Χέλμουτ Ντουκαντάμ.

Τον Νοέμβριο του 1987 επέστρεψε στους αγγλικούς πάγκους και συγκεκριμένα σε εκείνον της Τότεναμ με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας το 1991.

Τον Ιανουάριο του 1994 ανέλαβε την εθνική ομάδα της Αγγλίας τον οποία οδήγησε μέχρι τα ημιτελικά στο Euro του 1996 όπου ηττήθηκε στα πέναλτι από την Γερμανία.

Στη συνέχεια ανέλαβε την εθνική Αυστραλίας, στη συνέχεια ανέλαβε την Μίντλεσμπρο και έκλεισε την καριέρα του στους πάγκους το 2003 στη Λιντς.

Στη μνήμη του, μάλιστα, θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή και στο σημερινό παιχνίδι της Τότεναμ με την Aστον Βίλα για το πρωτάθλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

