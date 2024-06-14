Γιάννης και Άλεξ Αντετοκούνμπο βρίσκονται στο ΟΑΚΑ για τον πέμπτο τελικό

Στο ΟΑΚΑ για τον μεγάλο πέμπτο και τελευταίο τελικό της Stoiximan Basket League που θα κρίνει τον νικητή του φετινού πρωταθλήματος, βρίσκονται οι Γιάννης και Άλεξ Αντετοκούνμπο!



Τα δύο αδέλφια δίνουν το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσουν, πέρα από το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων», και τον αδελφό τους, Κώστα Αντετοκούνμπο.

