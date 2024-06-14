Ένα από τα «καυτά» ονόματα του φετινού καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό είναι αναμφίβολα εκείνο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και η πολυπόθητη παραμονή του Μαροκινού αρχισκόρερ.

Στην πρώτη του χρονιά στον Πειραιά, ο 30χρονος στράικερ έσπασε όλα τα «κοντέρ», μετρώντας 33 γκολ και 3 ασίστ σε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», όντας καταλυτικός στην κατάκτηση του Europa Conference League, αλλά και ο «χρυσός» σκόρερ στον τελικό της OPAP Arena κόντρα στη Φιορεντίνα.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις έχουν τραβήξει τα βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και η Χετάφε και Λας Πάλμας, οι οποίες και εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Με δεδομένο πως πέρσι το καλοκαίρι, ο Μαροκινός είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες 1+1 χρόνια, το μέλλον του στο λιμάνι δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο.

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα της πάντα έγκυρης, «Relevο», ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε συζητήσεις με τον Ελ Κααμπί μετά το τέλος της σεζόν, ζητώντας του να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, ο Βάσκος του εξήγησε πως η νέα σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη, τόσο για τον σύλλογο όσο και για τον ίδιο τον διεθνή φορ, όντας αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να παραμείνει ο Ελ Κααμπί στο λιμάνι.

