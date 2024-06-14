Ανανέωσε με την Μπολόνια ο Λυκογιάννης

Στην Μπολόνια θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ είχε φτάσει σε συμφωνία με τους «ροσομπλού» και θα παραμείνει κάτοικος Ιταλίας για έναν ακόμη χρόνο, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του με την ομάδα ως το καλοκαίρι του 2025.

Ο Λυκογιάννης αγωνίζεται στην Μπολόνια την τελευταία διετία, έχοντας γράψει 49 εμφανίσεις με 4 γκολ και 1 ασίστ. Παράλληλα, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί με την ομάδα του στο Champions League της νέας σεζόν.

