ΕΣΑΚΕ: Να συνεχιστούν οι τελικοί ζήτησε στη συνάντηση με Βρούτση

Την επιθυμία να συνεχιστούν οι τελικοί του πρωταθλήματος εξέφρασε ο ΕΣΑΚΕ.



Ο πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής και ο Γενικός Διευθυντής της Λίγκας, Ευθύμης Ρεντζιάς συναντήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης με τον Γιάννη Βρούτση.

Η σχετικήλοιπόν για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού αναφέρει:της Stoiximan GBL είναι οι αναμετρήσεις να κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους με πρωταγωνιστές τουςκαι όχι στις δικαστικές αίθουσες ή τις αίθουσες των συμβουλίων. Σεβόμενοι πάντα τους νόμους, την ασφάλεια των φιλάθλων και τις αποφάσεις τηςΣε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Stoiximan GBL Μιχάλης Μελής και ο Γενικός Διευθυντής της Λίγκας Ευθύμης Ρεντζιάς συναντήθηκαν με τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση όπου του εξέφρασαν τηντου Διοικητικού Συμβουλίου και των ομάδων της Stoiximan GBLκαι να ολοκληρωθεί ομαλά το Πρωτάθλημα. Παράλληλα, ανέλυσαν όλα τα δεδομένα και τα προβλήματα που θα προκύψουν σε περίπτωση».

