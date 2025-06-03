Λογαριασμός
ΕΣΑΚΕ: Να συνεχιστούν οι τελικοί ζήτησε στη συνάντηση με τον Βρούτση

Την πάγια θέση της διοργανώτριας του πρωταθλήματος να κρίνονται τα ματς στα γήπεδα εξέφρασαν οι Μιχάλης Μελής και Ευθύμης Ρεντζιάς

ΕΣΑΚΕ: Να συνεχιστούν οι τελικοί ζήτησε στη συνάντηση με Βρούτση

Την επιθυμία να συνεχιστούν οι τελικοί του πρωταθλήματος εξέφρασε ο ΕΣΑΚΕ.

Ο πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής και ο Γενικός Διευθυντής της Λίγκας, Ευθύμης Ρεντζιάς συναντήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης με τον Γιάννη Βρούτση.



Η σχετική ενημέρωση λοιπόν για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού αναφέρει:

«Πάγια θέση της Stoiximan GBL είναι οι αναμετρήσεις να κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους με πρωταγωνιστές τους αθλητές και τους προπονητές και όχι στις δικαστικές αίθουσες ή τις αίθουσες των συμβουλίων. Σεβόμενοι πάντα τους νόμους, την ασφάλεια των φιλάθλων και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Stoiximan GBL Μιχάλης Μελής και ο Γενικός Διευθυντής της Λίγκας Ευθύμης Ρεντζιάς συναντήθηκαν με τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση όπου του εξέφρασαν την επιθυμία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ομάδων της Stoiximan GBL να συνεχιστούν οι τελικοί και να ολοκληρωθεί ομαλά το Πρωτάθλημα. Παράλληλα, ανέλυσαν όλα τα δεδομένα και τα προβλήματα που θα προκύψουν σε περίπτωση διακοπής».
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Βρούτσης Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
