Λίνεκερ: Βρήκε νέα τηλεοπτική «στέγη» μετά την απόλυση από το BBC

Λίγες μέρες μόνο έμεινε... άνεργος ο Γκάρι Λίνεκερ. Μετά την απόλυσή του από το BBC για αντισημιτική ανάρτηση στα social media, ο Άγγλος παλαίμαχος φορ και νυν σχολιαστής/αναλυτής συμφώνησε με το DAZN.



To εν λόγω δίκτυο αγόρασε τον Δεκέμβριο τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το νεοσύστατο θεσμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, έναντι 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έτσι τις επόμενες μέρες ο Λίνεκερ, από τους πιο δημοφιλείς αναλυτές αγώνων, θα κάνει τα σχόλιά του στη νέα διοργάνωση, καθώς επίσης και στο Κύπελλο Αγγλίας την ερχόμενη σεζόν, αλλά και το Μουντιάλ το επόμενο καλοκαίρι, για τα οποία επίσης το DAZN έχει αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

