Τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών ο Ελευθεριάδης

Ο Θόδωρος Ελευθεριάδης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του στους «πράσινους», καθώς είχε προηγηθεί η παρουσία του το 2017.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θόδωρου Ελευθεριάδη ως τεχνικού διευθυντή της ακαδημίας του συλλόγου.

Ο Θόδωρος Ελευθεριάδης γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1969 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και κάτοχος διπλώματος UEFA Pro της ΕΠΟ. Έχει πλούσια εμπειρία στα τμήματα υποδομής. Ξεκίνησε το 1995 με ακαδημίες ερασιτεχνικών ομάδων και συνέχισε επαγγελματικά το 2000 στον Ηρακλή, ως μέλος του προπονητικού τιμ των ακαδημιών. Εκεί παρέμεινε έως το 2007 (τη διετία 2005-07 ήταν μέλος του προπονητικού τιμ της πρώτης ομάδας) οπότε και πήγε στον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας για μία τριετία υπεύθυνος της ακαδημίας. Το 2010 επέστρεψε στον Ηρακλή ως βοηθός προπονητή.

