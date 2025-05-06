Παναθηναϊκός – Εφές: Η απόλυτη μάχη των πλέι-οφ μέσα από τα νούμερα και τις λεπτομέρειες

Η σειρά ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Εφές έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο αμφίρροπα και σκληρά μπρα-ντε-φερ των φετινών πλέι-οφ της EuroLeague. Με τις δύο ομάδες να μετρούν από δύο νίκες, η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στο ΟΑΚΑ, σε ένα πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι που κάθε φάση, κάθε απόφαση, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποβεί καθοριστική.

