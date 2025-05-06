Λογαριασμός
Παναθηναϊκός – Εφές: Η απόλυτη μάχη των πλέι-οφ μέσα από τα νούμερα και τις λεπτομέρειες

Από την κυριαρχία στο Game 1 έως την επιστροφή στην Αθήνα για το τελικό «do or die» – Τι λένε τα στατιστικά, ποιοι κάνουν τη διαφορά, πού κρίνεται η πρόκριση

Παναθηναϊκός - Εφές

Η σειρά ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Εφές έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο αμφίρροπα και σκληρά μπρα-ντε-φερ των φετινών πλέι-οφ της EuroLeague. Με τις δύο ομάδες να μετρούν από δύο νίκες, η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στο ΟΑΚΑ, σε ένα πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι που κάθε φάση, κάθε απόφαση, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποβεί καθοριστική. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

