Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν εκμεταλλεύτηκε τις πολλές απουσίες της Εφές, πληγώθηκε από τα χαμένα ριμπάουντ και τα πολλά λάθη, και τελικά ηττήθηκε 71-68, με τον Μήτογλου να αστοχεί σε σουτ ισοφάρισης!



Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στο απίστευτο νούμερο των 19 επιθετικών ριμπάουντ της τουρκικής ομάδας, μίλησε για τα ανόητα λάθη των «πρασίνων» στο φινάλε, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εφές πήρε το ροζ φύλλο παίζοντας ουσιαστικά με τη μισή ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ απόψε. Ένας από τους λόγους ήταν η καλή στρατηγική της Εφές, που έπαιξε διαφορετικά δίχως τους βασικούς της παίκτες. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα το παιχνίδι, κάναμε πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος είχαμε τον έλεγχο, αλλά δώσαμε στους αντιπάλους μας 19 επιθετικά ριμπάουντ. Αυτό είναι απίστευτο για το επίπεδο της Euroleague. Επιπλέον, κάναμε 16 λάθη. Για άλλη μια φορά, χάσαμε τα τελευταία λεπτά του αγώνα με ανόητα λάθη. Κάναμε ένα φάουλ στο τρίποντο του Λάρκιν, που θέλω να ξαναδώ αν ήταν σκληρό φάουλ. Συγχαρητήρια στην Εφές. Με τους back-up παίκτες της πήρε μια σημαντική νίκη».

