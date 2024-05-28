Ισχυρή σύσταση στους οπαδούς του Ολυμπιακού να συγκεντρωθούν στο ΣΕΦ, όπου, μάλιστα, θα έχει στηθεί μια γιορτή με διάφορα events, προκειμένου να μεταβούν με τρένο στον Περισσό και από εκεί στην OPAP Arena για τον ιστορικό τελικό του Conference με τη Φιορεντίνα, απηύθυνε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΕΠΟ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, αναλύοντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 όλα τα μέτρα ενόψει του μεγάλου αγώνα!



Ο κ. Τριανταφύλλου τόνισε πως οι συγκεκριμένοι συρμοί δεν θα κάνουν καμία στάση, πρόσθεσε πως φυσικά και μπορούν να πάνε όσοι θέλουν μεμονωμένα, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ταλαιπωρηθούν, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προς Θεού, όμως, μην πάνε με το αυτοκίνητό τους! Κλείνουν πολλοί δρόμοι από αύριο στις 6 το πρωί».



Συμπλήρωσε ακόμα ότι οι οπαδοί της Φιορεντίνα θα συγκεντρωθούν στο ΟΑΚΑ και θα μεταβούν στο γήπεδο της ΑΕΚ με λεωφορεία. «Ήδη βρίσκονται αρκετοί στην Ελλάδα μεμονωμένα, αλλά ο κύριος όγκος φτάνει σήμερα και αύριο με πτήσεις τσάρτερ».



Από εκεί και πέρα, δήλωσε ότι οι φίλαθλοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τα αντικείμενα, που πρέπει και δεν… πρέπει να έχουν μαζί τους, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Να έχουν μαζί τους, πέρα από τα εισιτήρια, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Μικρές τσάντες επιτρέπονται μέχρι Α4, power banks σε μέγεθος κινητού, ενώ απαγορεύεται να φοράει κανείς άλλη φανέλα πλην του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα».



Ακούστε αναλυτικά όσα είπε:

