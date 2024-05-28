Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην Euroleague, με το «τριφύλλι» να κατακτά την κούπα και να ράβει το 7ο αστέρι στη φανέλα του. Οι «πράσινοι» σιγά σιγά και αφού ολοκληρώθηκαν οι τρελοί πανηγυρισμοί για το ευρωπαϊκό με την επιστροφή της ομάδας, χθες (27/05), στην Αθήνα, στρέφουν την προσοχή τους, πλέον, στο πρωτάθλημα, το οποίο, άλλωστε, είναι και ο βασικός τους στόχος, όπως δήλωσε ο ηγέτης της ομάδας, Κώστας Σλούκας. Στο «τριφύλλι», μετά την τεράστια επιτυχία τους στην Ευρώπη, θέλουν να πάρουν τα σκήπτρα και εντός συνόρων, από τον Ολυμπιακό, έπειτα από μία διετία. Όσο για τους Πειραιώτες, το πρωτάθλημα έχει πια ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού η ομάδα περιορίστηκε στην 3η θέση του Final 4 του Βερολίνου, την ίδια στιγμή, που ο «αιώνιος» αντίπαλος κατάκτησε την κορυφή της Ευρώπης.



Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς στη Stoiximan Basket League και για αυτό, άλλωστε, τερμάτισε στην 1η θέση της κανονικής περιόδου και έχει το πλεονέκτημα έδρας. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, 30 του μήνα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Περιστέρι bwin στα ημιτελικά στο Game 1 μεταξύ των δύο, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται ξανά το Σάββατο στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Ο Παναθηναϊκός από την άλλη υποδέχεται τον Άρη την Παρασκευή (αναμένεται να στηθεί νέα φιέστα στο ΟΑΚΑ) και εν συνεχεία η σειρά μεταφέρεται στο Αλεξάνδρειο την Κυριακή. Αν οι δύο σειρές δεν χρειαστούν τρίτο ματς (κρίνονται στις δύο νίκες), τότε το ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Η απάντηση είναι άμεσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι «αιώνιοι» θα ρίχνονται στο παρκέ κάθε 2 με 3 ημέρες!

δύο είναι τα σενάρια:

Ο λόγος, φυσικά, για αυτήν τητων φετινών τελικών έχει να κάνει με το ότι, αφού στις 17 ξεκινάει η προετοιμασία της Εθνικής ενόψει του Προολυμπιακού στο ΣΕΦ και οθέλει οι διεθνείς του να ξεκουραστούνΣχετικά, λοιπόν, με το πρόγραμμα των τελικών,Αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός «καθαρίσουν» με δύο νίκες μέχρι την Κυριακή, οι τελικοί, πιθανότατα, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 5/6 και τα ματς για τις θέσεις 3-4 μία ημέρα πριν, την Τρίτη. Και το πρόγραμμα των τελικών να πάει κάπως έτσι: 5/6, 8/6, 10/6, 12/6, 14/6! Αν, όμως, χρειαστεί τρίτο ματς σε μία από τις δύο σειρές των ημιτελικών ή και στις δύο, θα πάει κάπως έτσι: 6/6, 8/6, 10/6, 12/6, 14/6! Εν ολίγοις,

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.