Παναθηναϊκός: Τα σχόλια των Celebrities για το 7ο αστέρι και Γιαννακόπουλο

Δείτε πώς σχολίασαν οι celebrities της ελληνικής showbiz την τεράστια επιτυχία του επτάστερου

Παναθηναϊκός

Η επιστροφή του «αυτοκράτορα» Παναθηναϊκού είναι γεγονός! Δεκατρία χρόνια πέρασαν για να μπορέσουν οι «πράσινοι» να φτάσουν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης! Ο Εργκίν Αταμάν έφερε και πάλι την αύρα του νικητή στο Τριφύλλι και από την πρώτη του κιόλας σεζόν στην Αθήνα έγινε πετυχημένος αφού έφερε το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ! 

Πηγή: sport-fm.gr

