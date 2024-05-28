Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία του, διεκδικώντας το τρόπαιο του Conference League. Ζήστε αυτήν τη μεγαλειώδη βραδιά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Οι «ερυθρόλευκοι» ζουν και αναπνέουν με την προσμονή κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού τίτλου και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, σας βάζει την Τετάρτη (29/05) στο ρυθμό του αγώνα της σεζόν.

Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 και μπείτε κι εσείς στο κλίμα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φιορεντίνα, με ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και στις 22:00 νιώστε την ένταση του μεγάλου τελικού της «Opap Arena», σε περιγραφή του Ηρακλή Αντύπα και του Νίκου Σταματέλου.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο, όπου ακολουθεί ο απόηχος της ιστορικής αναμέτρησης, δηλώσεις και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Ολυμπιακός - Φιορεντίνα αύριο στις 22:00

Ένας ευρωπαϊκός τελικός με ελληνικό χρώμα, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

