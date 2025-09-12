Επίσημο το «μπαμ» με Ανδρέα Μπουχαλάκη στον Παναιτωλικό

Επίσημα στον Παναιτωλικό ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Η ομάδα του Αγρινίου ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, με τον 32χρονο ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών.

Η ομάδα της Super League ενημέρωσε πως ο Μπουχαλάκης θα φοράει τη φανέλα με το νούμερα 41.

Η ανακοίνωση του συλλόγου της Αιτωλοακαρνανίας:

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα. Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη.

Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha.

Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!

