Έκλεισε τις φετινές μεταγραφές και ανακοίνωσε παίκτη για το 2026 η Τσέλσι

Η Τσέλσι ξέρει από τώρα ότι μόλις εκκινήσει η θερινή μεταγραφική περίοδος του 2026 θα μετρά +1 στο ρόστερ, ανακοινώνοντας από τώρα τον 22χρονο επιθετικό, Εμάνουελ Εμέγκα

Τσέλσι

Οι «μπλε» του Λονδίνου, όποτε βρουν την ευκαιρία για να επενδύσουν στο μέλλον του κλαμπ το κάνουν δίχως δεύτερη σκέψη και κάπως έτσι προχώρησαν και τη μεταγραφή του Εμάνουελ Εμέγκα.

Η συμφωνία είχε κλείσει εδώ και αρκετές μέρες, αλλά ανακοινώθηκε το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου, με τον 22χρονο φορ να παραμένει και τη φετινή σεζόν στο Στρασβούργο και να μετακινείται στην αγγλική πρωτεύουσα σε έναν χρόνο.

Όπως γίνεται εύκολα σαφές, επρόκειτο για υπόθεση που σίγουρα τελείωσε άμεσα, αφού η γαλλική ομάδα στην οποία βρίσκεται ο Εμέγκα είναι ιδιοκτησίας BlueCo, η οποία βρίσκεται στην ηγεσία και της Τσέλσι.

