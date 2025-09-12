Έκλεισε τις φετινές μεταγραφές και ανακοίνωσε παίκτη για το 2026 η Τσέλσι

Οι «μπλε» του Λονδίνου, όποτε βρουν την ευκαιρία για να επενδύσουν στο μέλλον του κλαμπ το κάνουν δίχως δεύτερη σκέψη και κάπως έτσι προχώρησαν και τη μεταγραφή του Εμάνουελ Εμέγκα.

Η συμφωνία είχε κλείσει εδώ και αρκετές μέρες, αλλά ανακοινώθηκε το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου, με τον 22χρονο φορ να παραμένει και τη φετινή σεζόν στο Στρασβούργο και να μετακινείται στην αγγλική πρωτεύουσα σε έναν χρόνο.

Όπως γίνεται εύκολα σαφές, επρόκειτο για υπόθεση που σίγουρα τελείωσε άμεσα, αφού η γαλλική ομάδα στην οποία βρίσκεται ο Εμέγκα είναι ιδιοκτησίας BlueCo, η οποία βρίσκεται στην ηγεσία και της Τσέλσι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.