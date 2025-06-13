Έγραψε ιστορία ο Κωστούλας: Έσπασε το ρεκόρ ακριβότερης μεταγραφής Έλληνα

Η πώληση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον έχει και ιστορικές διαστάσεις. Με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ, πρόκειται πλέον για την ακριβότερη Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς ξεπέρασε τα 36 εκατ. ευρώ της μετακίνησης του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα στη Νάπολι το 2019.

Αναλυτικά οι δέκα ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων παικτών:

1. Μπάμπης Κωστούλας (Ολυμπιακός-Μπράιτον, 2025) 40 εκατ. ευρώ

2. Κώστας Μανωλάς (Ρόμα-Νάπολι, 2019) 36 εκατ. ευρώ

3. Τζίμας, Μπράιτον (ΠΑΟΚ/Νυρεμβέργη-Μπράιτον, 2025) 26,4 εκατ. ευρώ

4. Οδυσσέας Βλαχοδήμος (Μπενφίκα-Νιούκαστλ, 2023) 23,6 εκατ. ευρώ

5. Ντίνος Μαυροπανός (Στουτγάρδη-Γουέστ Χαμ, 2023) 20 εκατ. ευρώ 6. Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν, 2017) 17,5 εκατ. ευρώ

7. Βαγγέλης Παυλίδης (Άλκμααρ-Μπενφίκα, 2024) 16 εκατ. ευρώ

8. Σωκράτης Παπασταθόπουλος (Ντόρτμουντ-Άρσεναλ, 2018) 16 εκατ. ευρώ

9. Κώστας Μήτρογλου (Ολυμπιακός-Φούλαμ, 2014) 15,2 εκατ. ευρώ

10. Κώστας Μήτρογλου, (Μπενφίκα-Μαρσέιγ, 2017) 15 εκατ. ευρώ

