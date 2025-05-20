Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ρεμί Καμπελά

Και επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ρεμί Καμπελά!



Όπως ήταν ήδη γνωστό, ο Γάλλος μέσος, βρισκόταν από το απόγευμα της Δευτέρας (19/5) στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής, που αποχώρησε από τη Λιλ, είχε συμφωνήσει εδώ και λίγες εβδομάδες με την ομάδα του Πειραιά, η οποία μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης, τον ανακοίνωσε για τα επόμενα δυο χρόνια!



Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά. Γεννημένος στις 8 Μαρτίου 1990, ο Γάλλος μέσος προέρχεται από τη LOSC Lille, με τη φανέλα της οποίας από το 2022 αγωνίστηκε 113 φορές, με απολογισμό 13 γκολ και 22 ασίστ.



Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 37 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 11 σε επίπεδο Champions League. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Montpellier HSC, Olympique Marseille, AS Saint-Etienne, FC Krasnodar, Newcastle United και Athletic Club Arlesien.



Ο Καμπελά μετρά 330 συμμετοχές στη Ligue 1 (60 γκολ και 50 ασίστ), 31 συμμετοχές στην Premier League, έχει αγωνιστεί τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League, ενώ έχει χριστεί 4 φορές διεθνής με την εθνική Γαλλίας.



Ρεμί, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό.»

