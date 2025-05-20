Λογαριασμός
Το «αντίο» του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Νίκο Γαλανό

Με ανάρτησή του στα social media, το «τριφύλλι» λέει «αντίο» στον γνωστό ηθοποιό (γνωστό για τα παναθηναϊκά του αισθήματα) που «έφυγε» από τη ζωή 

Νίκος Γαλανός

Αποχαιρέτησε τον Νίκο Γαλανό ο ΑΟ Παναθηναϊκός.

Με ανάρτησή του στα social media, το «τριφύλλι» λέει «αντίο» στον γνωστό ηθοποιό (γνωστό για τα παναθηναϊκά του αισθήματα) που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

«Καλό ταξίδι στον ηθοποιό Νίκο Γαλανό...», αναφέρουν οι «πράσινοι», ποστάροντας φωτογραφία από παρουσία του ηθοποιού στο ΟΑΚΑ.

Πηγή: sport-fm.gr

