ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία του προπονητή - Στη λίστα ο Ζε Πέδρο

Εξελίξεις αναμένονται σε διάφορα μέτωπα στην ΑΕΚ. Το θέμα του προπονητή είναι αυτό που προφανώς «καίει» για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια. Από τη στιγμή που έχει οριστεί το πρώτο ραντεβού ενόψει της νέας σεζόν σε έναν μήνα από τώρα, ενώ πρόκειται να γίνουν και σημαντικές αλλαγές στο δυναμικό της Ένωσης.

Σε πρώτο πλάνο παραμένει ο Βιθέντε Μορένο, ο οποίος αρέσει πολύ στον διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας, Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ωστόσο, ασφαλώς πρόκειται για μία πολύ δύσκολη περίπτωση και το γεγονός ότι ο χρόνος πιέζει στην ΑΕΚ, αλλά όχι τον 50χρονο προπονητή (που θέλει να εξαργυρώσει την καλή θητεία του στην Οσασούνα) δεν είναι υπέρ των «κιτρινόμαυρων».

Επιπλέον, αναμένονται αλλαγές και σε επίπεδο στελεχών, με την επιστροφή του Μηνά Λυσάνδρου να συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες, ενώ υπάρχει έντονη φημολογία και για επάνοδο του Αλέξη Δέδε.

Από εκεί και πέρα, στο μεταγραφικό κομμάτι, ένα όνομα που βγήκε στην επιφάνεια τις τελευταίες ώρες είναι του Ζε Πέδρο. Πρόκειται για 27χρονο κεντρικό αμυντικό, ύψους 1.87 μ, που ανήκει στην Πόρτο και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών των «δράκων», στης οποίας την πρώτη ομάδα είναι από το 2021. Τη φετινή σεζόν έκανε 27 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τη Βιζέλα, ενώ αγωνίστηκε σε Τορκατένσε, Φάφε, Μπράγκα Β και Εστρέλα, προτού μετακινηθεί στην Πόρτο (αρχικά βρέθηκε στην Πόρτο Β).



