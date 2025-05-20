Παναθηναϊκός: Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Λεσόρ, τι ισχύει για το Final Four

Ο Ματίας Λεσόρ είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν αφού τον Δεκέμβριο υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό. Στην αρχή φαινόταν ότι θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, όμως οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία 4-5 μηνών. Πλέον μετά από 4,5 μήνες ο Γάλλος δίνει το παρών στις προπονήσεις.
