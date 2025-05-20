Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Λεσόρ, τι ισχύει για το Final Four

Θηρίο στο... κλουβί ο Γάλλος ο οποίος συμμετέχει στις «πράσινες» προπονήσεις  

Ο Ματίας Λεσόρ είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν αφού τον Δεκέμβριο υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό. Στην αρχή φαινόταν ότι θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, όμως οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία 4-5 μηνών. Πλέον μετά από 4,5 μήνες ο Γάλλος δίνει το παρών στις προπονήσεις. 

TAGS: Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός
