Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μάρκο Γκρούγιτς. Ο 29χρονος Σέρβος χαφ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγα λεπτά πριν τις 14:00 και πλέον η απόκτησή του από τους «κιτρινόμαυρους» μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Ο υψηλόσωμος μέσος (1,91μ.) τα έχει βρει σε όλα με την Ένωση, ενώ θα αποδεσμευτεί από την Πόρτο και θα υπογράψει εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά με τη νέα του ομάδα.

Ο Γκρούγιτς θα περάσει από ιατρικά και εργομετρικά και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στα γραφεία της ΑΕΚ για τα τυπικά. Ασφαλώς, ο Μάρκο Νίκολιτς θα δηλώσει τον συμπατριώτη του στην ευρωπαϊκή λίστα για τα έξι ματς της League Phase του Conference League.

Με την επικείμενη απόκτησή του, οι «κιτρινόμαυροι» κλείνουν το κενό στον άξονα και απομένει να συμπληρωθεί και αυτό στην κορυφή της επίθεσης.

