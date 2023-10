Επίσημο: Προπονητής της Μπέρμιγχαμ ο Γουέιν Ρούνεϊ

Eποχή Γουέιν Ρούνεϊ στην Μπέρμιγχαμ!

Ο 37χρονος Άγγλος προπονητής, είναι οριστικά ο προπονητής των «μπλε» οι οποίοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του για τα επόμενα τριάμισι έτη!

Ο Ρούνεϊ, θα είναι ο αντικαταστάτης του Τζον Γιούστας ο οποίος παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα της ομάδας, απολύθηκε τη Δευτέρα (09/10) καθώς οι ιδιοκτήτες του συλλόγου, επιθυμούσαν να αποκτήσει η ομάδα πνεύμα νικητή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν.

Θυμίζουμε ότι η Μπέρμιγχαμ αποτελεί τον τρίτο σταθμό της προπονητικής καριέρας του Ρούνεϊ μετά τη Ντέρμπι Κάουντι και την DC United του MLS στην οποία βρέθηκε το καλοκαίρι του 2022.

Μάλιστα τον Ρούνεϊ στο τεχνικό επιτελείο της Μπέρμιγχαμ, θα πλαισιώνει ο πρώην συμπαίκτης του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζόν Ο' Σέι, αλλά και ο Άσλεϊ Κόουλ.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵