Επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Φαν Νίστελροϊ

Επέστρεψε επισήμως στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ! Οι «κόκκινοι διαβόλοι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον άλλοτε επιθετικό τους, ο οποίος θα βρίσκεται στο πλευρό του Έρικ Τεν Χαγκ, όπως και ο Ρενέ Χάκε.

Ο παλαίμαχος επιθετικός, ο οποίος είχε μία σπουδαία πενταετία στη Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ το διάστημα 2001-06 με 150 γκολ (και 30 ασίστ) σε 219 συμμετοχές, είχε εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην Αϊντχόφεν τη σεζόν 2022-23, ενώ προηγουμένως ήταν στην Κ-19 του συλλόγου, αλλά και στη δεύτερη ομάδα.

«Χαίρομαι που ο Ρενέ και ο Ρουντ συμφώνησαν για να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ μας, προσθέτοντας πλούσια εμπειρία, γνώση, αλλά και νέα ενέργεια στο σταφ. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσουμε το προπονητικό τιμ και να χτίσουμε πάνω στα επιτεύγματα των δύο τελευταίων ετών, ώστε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο», δήλωσε ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Welcome on board, Rene and Ruud! 🤝#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 11, 2024

