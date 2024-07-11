«Στη Βραζιλία για Παβόν ο Παναθηναϊκός – Συμφώνησε ο παίκτης, εκκρεμεί το ναι της Γκρέμιο»

Την περίπτωση της απόκτησης του Κρίστιαν Παβόν από τον Παναθηναϊκό επανάφερε ρεπορτάζ στη Βραζιλία σήμερα (11/07), παραθέτοντας παράλληλα και πολλές λεπτομέρειες, σχετικά με αυτήν…

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το «τριφύλλι» έχει φροντίσει να στείλει ανθρώπους στην χώρα του καφέ για να χειριστούν τις διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο.

Ενώ σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Αργεντινό εξτρέμ, σύμφωνα πάντοτε με το ίδιο δημοσίευμα, φέρεται να έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να απομένει το… πράσινο φως και από την ομάδα του!

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το «rtiesporte.com.br»:

«Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει επαφές για τον Κρίστιαν Παβόν της Γκρέμιο. Εκπρόσωποι του ελληνικού συλλόγου έφτασαν στην Βραζιλία την Τετάρτη, 10 Ιουλίου. Θα χρησιμοποιήσουν το Ρίο Ντε Τζανέιρο ως βάση για τις ενέργειές τους.

Το RTI Esporte έμαθε ότι ο Παναθηναϊκός έχει εξουσιοδοτήσει δύο ατζέντηδες για να τον εκπροσωπήσουν στις συζητήσεις με το σύλλογο της Νότιας Αμερικής. Η ομάδα έχει ήδη επικοινωνήσει με τον μάνατζερ του παίκτη, Κρίστιαν Μπράγκαρνικ, σε μια προσπάθεια να τον αποκτήσει.

Κατ' αρχήν οι συζητήσεις οδεύουν προς θετικό αποτέλεσμα, αλλά το "ναι" της Γκρέμιο εκκρεμεί. Υπάρχει ελπίδα ότι ο 28χρονος παίκτης θα αποκτηθεί. Οι διαπραγματεύσεις πάντως θα προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες.

Ο εκπρόσωπός του βρίσκεται στο Πόρτο Αλέγκρε, όπου θα μιλήσει με την διοίκηση των τρικολόρ για να υλοποιηθεί αυτή η πιθανότητα. Παρ' ότι χρησιμοποιείται από τον προπονητή Ρενάτο Πορταλούπι, ο Αργεντινός θα εξέταζε ενδεχόμενη αποχώρηση στην διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Γκρέμιο δεν αντιτίθεται στην πιθανή αποχώρηση του Παβόν, αλλά θέλει να λάβει μια καλή χρηματική αποζημίωση, ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση του Παναθηναϊκού, που έχει μεγάλο επενδυτή.

Η πιθανότητα να παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη είναι αυτή που έκανε τον Παβόν να αποδεχθεί την μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιό του με την Γκρέμιο εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2026. Η συμφωνία πάντως προβλέπει την δυνατότητα επέκτασης για άλλη μια σεζόν.Πριν λίγους μήνες, η Γκρέμιο ζήτησε περίπου 4 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει μόνιμα στην Σινσινάτι, στην Αμερική».

