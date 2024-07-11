ΑΕΚ: Έφτασε ο Κοϊτά

Λογαριασμός
Έφτασε για την ΑΕΚ ο Κοϊτά

Στην Αθήνα για λογαριασμό της «Ένωσης» βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ο Αφρικανός εξτρέμ

Αντίστροφα για να γίνει και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ μετράει ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Όπως αναμενόταν, ο Αφρικανός εξτρέμ έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο «Ελ. Βενιζέλος» με πτήση μέσω Βρυξελλών.

Μέσα στη μέρα λοιπόν θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του (που θα είναι πενταετούς διάρκειας).

Εφόσον ολοκληρωθούν ως το βράδυ οι σχετικές διαδικασίες, θα ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του, διαφορετικά αυτή θα μετατεθεί για αύριο.

Θυμίζεται ότι η ΑΕΚ αποκτά τον Κοϊτά μ’ ένα αντίτιμο που φτάνει στα 4 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ η Σιντ Τρούιντεν θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 10%.

