Μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Τζέριαντ Γκραντ ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία της και με τον Μάριους Γκριγκόνις.



Ο Λιθουανός άσος ήταν γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τους πράσινους εδώ και μήνες για την παραμονή του και σήμερα οι πράσινοι το… επιβεβαίωσαν, με τον παίκτη να έχει πλέον άλλα τρία χρόνια συμβολαίου.



«Σημαντικός για μένα ο σεβασμός που μου έδειξε η ομάδα με την ανανέωση του συμβολαίου μου. Χαίρομαι που θα μείνω εδώ για χρόνια», αναφέρει ο Λιθουανός άσος.

Read what Marius Grigonis stated about his commitment to Panathinaikos BC AKTOR ☘️



🗣️“The respect that the team showed me, means a lot. I’m happy to be staying here for years”



Read more at https://t.co/UAOvUpG1mk#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/p2yA9TATC0 July 11, 2024

