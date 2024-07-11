Λογαριασμός
Επίσημη και η ανανέωση του Γκριγκόνις στον Παναθηναϊκό: «Σημαντικός ο σεβασμός που μου έδειξε η ομάδα»

Ο Μάριους Γκριγκόνις ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. «Σημαντικός ο σεβασμός που μου έδειξε η ομάδα», αναφέρει ο παίκτης

Μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Τζέριαντ Γκραντ ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία της και με τον Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Λιθουανός άσος ήταν γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τους πράσινους εδώ και μήνες για την παραμονή του και σήμερα οι πράσινοι το… επιβεβαίωσαν, με τον παίκτη να έχει πλέον άλλα τρία χρόνια συμβολαίου.

«Σημαντικός για μένα ο σεβασμός που μου έδειξε η ομάδα με την ανανέωση του συμβολαίου μου. Χαίρομαι που θα μείνω εδώ για χρόνια», αναφέρει ο Λιθουανός άσος.

