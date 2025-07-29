Επενδύσεων... συνέχεια για τον Παναθηναϊκό: Ανακοίνωσε τον 16χρονο Κωνσταντίνο Κουμουκέλη

Συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον με ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές ο Παναθηναϊκός.

Η ενίσχυση και η αναβάθμιση της «πράσινης» ακαδημίας, εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι ένα ακόμη παιδί της υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ως το 2028.

Ο λόγος για τον 16χρονο Κωνσταντίνο Κουμουκέλη. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είναι από τα πιο ταλαντούχα τις γενιάς του και αγωνίζεται ως ακραίος μπακ με πολλά αμυντικά, αλλά και επιθετικά χαρίσματα και που αποτελεί προσωπική επιλογή των δυο επικεφαλής της ακαδημίας, Θεόδωρου Ελευθεριάδη και Τάκη Φύσσα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κωνσταντίνο Κουμουκέλη. Ο Κουμουκέλης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο ταλαντούχος διεθνής ακραίος αμυντικός γεννήθηκε στο Ρίο της Αχαΐας στις 22 Μαΐου του 2009 και άρχισε να παίζει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στην ομάδα του Αστέρα Αμαλιάδος. Το 2022 μετακόμισε στην ΑΕΚ όπου και παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κωνσταντίνος Κουμουκέλης ανέφερε:

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι η δικαίωση μιας μακράς πορείας γεμάτης δουλειά και αφοσίωση. Στόχος μου είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να φορέσω τη φανέλα της πρώτης ομάδας και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για τη στήριξη σε κάθε βήμα»

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.