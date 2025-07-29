bwin: Η Τζένγκο κυρίαρχη στο Βαλκανικό, ρεκόρ και χρυσό μετάλλιο!

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το Xρυσό Μετάλλιο στον ακοντισμό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στον Βόλο, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, τις προσπάθειες της οποίας στηρίζει η bwin, σημείωσε κορυφαία βολή στα 62,83 μέτρα, επίδοση που της χάρισε όχι μόνο τη νίκη, αλλά και νέο ρεκόρ αγώνων!

Κατά τη διάρκεια του τελικού, η 23χρονη αθλήτρια του Team Future της bwin βελτίωσε δύο φορές την προηγούμενη κορυφαία επίδοση της διοργάνωσης (61,42μ. από το 2021), πρώτα με 61,55μ. στη δεύτερη προσπάθεια και, εν συνεχεία, με την εντυπωσιακή τελευταία βολή της στα 62,83μ. την ένατη καλύτερη της καριέρας της.

Αν και ο τελικός του ακοντισμού συγκέντρωσε μόλις τέσσερις συμμετοχές, ο αγώνας εξελίχθηκε σε γρήγορο ρυθμό, με τις προσπάθειες να διαδέχονται η μία την άλλη σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Η Τζένγκο ξεκίνησε με 57,82μ. και ακολούθησαν βολές στα 61,55μ., 60,75μ., 60,77μ., 60,04μ. πριν κορυφώσει με την καλύτερη επίδοση του αγώνα.

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής φετινής πορείας της Τζένγκο, η οποία ήδη μετρά τρεις διαδοχικές νίκες στη σειρά αγώνων Diamond League (Σιαμέν, Σανγκάη, Ραμπάτ). Η υποστήριξη της bwin και η μεθοδική δουλειά με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση της σταθερότητάς της σε κορυφαίο επίπεδο.

Η πορεία της Ελένης Τζένγκο αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας και στοχευμένης δουλειάς, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να στρέφει το βλέμμα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο.

Η bwin, χορηγός της προσπάθειάς της, παρέχει ουσιαστική υποστήριξη τόσο μέσω υποδομών όσο και με ενίσχυση της καθημερινής προπόνησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η bwin επενδύει στη νέα γενιά αθλητών, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους για διεθνείς διακρίσεις.

Πηγή: skai.gr

