Αταμάν-ball: Το νέο ρόστερ φανερώνει το πώς θέλει να παίξει φέτος

Ο Ρογκαβόπουλος είναι το πιο πρόσφατο απόκτημα του «επτάστερου» και σιγά-σιγά τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους. Ο Εργκίν Αταμάν έχει στα χέρια του ένα υπερπλήρες και ποιοτικό ρόστερ, με εξαίρεση το «5» στο οποίο αναμένεται μία ή και δύο προσθήκες. Ο Παναθηναϊκός ενισχύει το ελληνικό στοιχείο, προσθέτει ταχύτητα και ενεργοποιεί σε απόλυτο βαθμό το μακρινό σουτ.

Πηγή: skai.gr

