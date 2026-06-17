Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό το πότε και πού θα παρουσιαστεί επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ, σηματοδοτώντας και τυπικά την έναρξη της νέας εποχής στον πάγκο του συλλόγου. Ο Δανός τεχνικός εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τα πράσινα μέσα από δύο βίντεο που ανέβηκαν στα social media της ομάδας, δίνοντας μια πρώτη εικόνα στους φίλους του «τριφυλλιού» πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 16:00, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κορωπί -όπως είχε συμβεί και με τον Ράφα Μπενίτεθ. Εκεί, οι εκπρόσωποι του Τύπου θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις πρώτες ερωτήσεις στον νέο προπονητή και να γίνει η πρώτη επίσημη γνωριμία του με τον κόσμο της ομάδας.

Στο μεταξύ, για σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν, ενώ τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η αποστολή θα αναχωρήσει για το Άπελντορν της Ολλανδίας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει έτσι σε πλήρη ρυθμό δουλειάς, με τον Νίστρουπ να ετοιμάζεται για τις πρώτες του προπονήσεις και τις πρώτες αποφάσεις ενόψει της νέας σεζόν.

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