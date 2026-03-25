Εντυπωσιακό βίντεο από τον Βοτανικό - Παίρνει μορφή το νέο γήπεδο

Μια πιο «ζωντανή» εικόνα από την εξέλιξη των έργων στον Βοτανικό έδωσε ο Παναθηναϊκός, μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Στο υλικό φαίνεται ξεκάθαρα πως το νέο γήπεδο αρχίζει να παίρνει μορφή, με τις εξέδρες να τοποθετούνται σταδιακά και τα επίπεδα να έχουν ήδη διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με κάθε λεπτομέρεια να μπαίνει στη θέση της.

Στο σχετικό ποστ, οι «πράσινοι» αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Μέσα από την κατασκευή: Οι εξέδρες μας παίρνουν μορφή. Οι εργασίες συνεχίζονται σύμφωνα με το πλάνο, με κάθε λεπτομέρεια να μπαίνει στη θέση της. Πολλά επίπεδα έχουν ολοκληρωθεί και οι περισσότερες εξέδρες έχουν ήδη τοποθετηθεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.