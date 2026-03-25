Ανακούφιση στην ΑΕΚ με την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα, μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Κηφισιά. Ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις, προκαλώντας ανησυχία ενόψει της κρίσιμης συνέχειας της σεζόν. Ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική και ήπιο διάστρεμμα στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο, χωρίς να υπάρχει σοβαρή ζημιά.

Μάλιστα, ο Βάργκα ενσωματώθηκε κανονικά στην αποστολή της Εθνική Ουγγαρίας, όπου και θα παραμείνει για τα φιλικά του Μαρτίου, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά.

Τα νέα κρίνονται θετικά για την ΑΕΚ, καθώς υπάρχει αισοδοξία πως ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League και το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

