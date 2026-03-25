Νίκος Παγκάκης

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μόλις 5 παιχνίδια στην Euroleague με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στο ρόστερ του, αλλά η επιρροή του είναι ήδη αισθητή. Ο 31χρονος Αμερικανός, παρά τον πιο περιορισμένο ρόλο σε σχέση με τη θητεία του στη Φενερμπαχτσέ, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αποδείξει την αξία του μέσα στο παρκέ.

Πριν την άφιξή του, οι «πράσινοι» βασίζονταν κυρίως σε προσωπικές ενέργειες και σκορ από την περιφέρεια. Τώρα, η επιθετική λειτουργία της ομάδας έχει αποκτήσει μεγαλύτερο πλουραλισμό, με τον Χέις-Ντέιβις να αποτελεί ίσως την πιο απειλητική επιλογή κοντά στο καλάθι.

Σε μόλις 5 αγώνες, ο περσινός MVP του Final Four μετράει μέσο όρο 18.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.6 κλεψίματα. Το ποσοστό ευστοχίας του στα σουτ είναι εντυπωσιακό: 53.1% στα δίποντα (17/32) και 56.5% στα τρίποντα (13/23).

Αναλυτικά, η συμβολή του στους αγώνες:

Με την Παρί: 27 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 32:50'

Με τον Ολυμπιακό: 12 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα σε 22:42'

Με τη Ζάλγκιρις: 10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 21:42'

Με τον Ερυθρό Αστέρα: 20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 34:08'

Με την Dubai BC: 22 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 30:09'

Στο Σαράγεβο, πέτυχε 13 προσωπικούς πόντους στην τελευταία περίοδο και έκρινε το εκτός έδρας "διπλό" του Παναθηναϊκού. Ο προπονητής Εργκίν Αταμάν εμπιστεύτηκε τον Χέις-Ντέιβις σε κρίσιμες στιγμές και η επιλογή αυτή απέδωσε καρπούς, αποδεικνύοντας πως ο νεοαποκτηθείς παίκτης έχει ήδη γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας

