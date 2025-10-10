Tι κι αν είναι αντίπαλοι; Ο Κιλιάν Εμπαπέ ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον Λαμίν Γιαμάλ απέναντι σε όσα ακούγονται για την προσωπική του ζωή.

«Μπορείτε να δείτε ότι έχει μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να χάσει», τόνισε ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ σε συνέντευξη στο Movistar και πρόσθεσε: «Τα υπόλοιπα είναι η προσωπική του ζωή. Οι άνθρωποι μιλάνε πολύ για την προσωπική του ζωή. Πρέπει να τον αφήσουν στην ησυχία του. Πρέπει να αποδεχτούν ότι στο ποδόσφαιρο είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά στην πραγματική ζωή είναι ένα 18χρονο αγόρι. Σε αυτή την ηλικία, όλοι κάνουν λάθη. Κάνεις πράγματα καλά, πράγματα άσχημα. Στο τέλος, θα έχει την εμπειρία του. Θα ξέρει τι είναι καλό ή κακό για αυτόν, και στο τέλος, απλά πρέπει να δεις τι κάνει στο γήπεδο. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία αν δεν είναι σοβαρά. Αυτό είναι το μόνο πράγμα. Είναι ένας παίκτης με μεγάλο ταλέντο και ελπίζω να ακολουθήσει το μονοπάτι που θέλει. Του εύχομαι καλή τύχη».

Lamine Yamal ?



🗣️ Kylian Mbappé : Je pense qu'il montre qu'il a une vraie passion pour le football, et c'est la seule chose qu'il ne doit jamais perdre : la passion pour le football - le reste c'est sa vie privée.



— Blaugranation (@blaugranation_) October 9, 2025

