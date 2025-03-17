Λογαριασμός
Το πλάνο του… ετοιμόρροπου Εμπαπέ μετά το ματς με τη Βιγιαρεάλ: «Είμαι πτώμα…» (video)

Aποτυπώνεται η εξάντληση του Γάλλου -αλλά και των υπόλοιπων παικτών της Ρεάλ- από το γεγονός ότι έπαιξαν δεύτερο παιχνίδι μέσα σε λιγότερο από 72 ώρες

Mbappe

Το γεγονός ότι η Ρεάλ αντιμετώπισε Σάββατο τη Βιγιαρεάλ (ενώ είχε παίξει την Τετάρτη στο Champions League με την Ατλέτικο) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Παρόλο που η «βασίλισσα» επικράτησε 2-1, ο Κάρλο Αντσελότι απείλησε ότι η ομάδα του δεν θα κατέβει άλλη φορά σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος σε λιγότερο από 72 ώρες από τον προηγούμενο.

Δείτε τι βίντεο: 

Χαρακτηριστικά λοιπόν της κόπωσης των Μαδριλένων (που έπαιξαν 210’ σε τρεις μέρες) ήταν στιγμιότυπα των εξαντλημένων Μπέλιγκχαμ και Εμπαπέ μετά τη λήξη.

Ακόμα πιο ενδεικτικό όμως είναι ένα πλάνο του Γάλλου σταρ από παρακάμερα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Εκεί όπου παρουσιάζεται σχεδόν… ετοιμόρροπος να μονολογεί:

«Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι πτώμα. Τι παιχνίδι…»

Πηγή: sport-fm.gr

