Το γεγονός ότι η Ρεάλ αντιμετώπισε Σάββατο τη Βιγιαρεάλ (ενώ είχε παίξει την Τετάρτη στο Champions League με την Ατλέτικο) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Παρόλο που η «βασίλισσα» επικράτησε 2-1, ο Κάρλο Αντσελότι απείλησε ότι η ομάδα του δεν θα κατέβει άλλη φορά σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος σε λιγότερο από 72 ώρες από τον προηγούμενο.

Δείτε τι βίντεο:

Mbappe after the end of the Villarreal match: "It was very difficult... I'm dead... What a match."



🥲🥲 pic.twitter.com/Gj4LSAOyxS — 17 (@4Kfgv) March 16, 2025

Χαρακτηριστικά λοιπόν της κόπωσης των Μαδριλένων (που έπαιξαν 210’ σε τρεις μέρες) ήταν στιγμιότυπα των εξαντλημένων Μπέλιγκχαμ και Εμπαπέ μετά τη λήξη.

Ακόμα πιο ενδεικτικό όμως είναι ένα πλάνο του Γάλλου σταρ από παρακάμερα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Εκεί όπου παρουσιάζεται σχεδόν… ετοιμόρροπος να μονολογεί:

«Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι πτώμα. Τι παιχνίδι…»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.