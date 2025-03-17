Ανακοινώθηκε η ελληνική αποστολή, με τους αθλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί στην Ναντζίνγκ της Κίνας, από 21 έως 23 Μαρτίου.

Όπως έγινε γνωστό, η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στη διοργάνωση από τον παγκόσμιο πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, τον πρωταθλητή Ευρώπης και χάλκινο Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή, τις σπρίντερ Πολυνίκη Εμμανουλίδου και Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά και την εμποδίστρια, Σοφία Ιωσηφίδου.

Ο Καραλής μετά το χρυσό στο Άπελντοορν, θα προσπαθήσει να ανέβει στο βάθρο των νικητών και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, όπως έκανε πέρυσι στη Γλασκόβη, όπου ήταν τρίτος. Στον τελικό του επί κοντώ θα πάρουν μέρος 13 αθλητές από 11 χώρες και ο αθλητής μας έχει την δεύτερη επίδοση με 6,02 μ., πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις που έκανε φέτος 6,27 μ. και βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί αυτή τη φορά να μη ταξιδεύει με την κορυφαία επίδοση, ωστόσο παραμένει το μεγάλο όνομα στο αγώνισμα και το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Ο νικητής σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις της περσινής χρονιάς έχει την 10η επίδοση με 8,05 μέτρα. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έχασε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα λόγω γρίπης, η οποία εξασθένισε τον οργανισμό του και τον κράτησε μακριά από τις προπονήσεις. Παρόλα αυτά είναι σε καλή κατάσταση και έτοιμος για το 14ο μετάλλιο του μεγάλη διοργάνωση κατηγορίας Ανδρών/Γυναικών. Στον τελικό του μήκους θα συμμετάσχουν 15 άλτες και την κορυφαία επίδοση έχει ο Ματίας Φουρλάνι με 8,37 μ., στα 8,34 μ. έχει “προσγειωθεί” o Τατζέι Γκέιλ (Τζαμάικα) και στα 8,33 μ. ο Λίαμ Άντκοκ (Αυστραλία) σε αγώνες, όμως, ανοιχτού στίβου.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με 7.18 από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι η 21η αθλήτρια στο σύνολο των 47 που εξασφάλισαν την πρόκριση στα 60 μέτρα. Στο ίδιο αγώνισμα η Δήμητρα Τσουκαλά με 7.30 είναι η 38η, ενώ η Ιωσηφίδου στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση έχει την 33η επίδοση με 8.14.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή (21/3)

Πρωινό πρόγραμμα (04.00 ΕΡΤ2)

04.05 60 μ. εμπ. 5αθλου

04.18 400 μ. (Γ) πρ.

04.50 Ύψος (Γ) 5άθλου

05.00 400 μ. (Α) πρ.

05.25 Τριπλούν (Α) Τελικός

05.40 800 μ. (Γ) πρ.

06.25 800 μ. (Α) πρ.

07.10 60 μ. (Α) πρ.

07.15 Σφαιροβολία 5αθλου

Μεσημεριανό πρόγραμμα (12.30-15.30 ΕΡΤ2)

12.30 Ύψος (Α) Τελικός

12.35 1.500 μ. (Γ) πρ.

12.42 Μήκος (Γ) 5αθλου

13.20 1.500 μ. (Α) πρ.

13.48 Σφαιροβολία (Γ) Τελικός

14.10 60 μ. (Α) Ημ.

14.33 400 μ. (Γ) Ημ.

14.50 400 μ.(Α) Ημ.

15.08 800 μ. (Γ) 5αθλου

15.20 60 μ. (Α) Τελικός

Σάββατο (22/3)

Πρωινό πρόγραμμα (04.00 ΕΡΤ2)

04.05 60 μ. 7αθλου

04.10 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

04.25 60 μ. εμπ. (Α)

04.45 Μήκος (Α)

05.15 60 μ. (Γ) Εμμανουηλίδου, Τσουκαλά

06.05 800 μ. (Γ)

06.10 Σφαιροβολία (Α)

06.25 800 μ. (Α)

Μεσημεριανό πρόγραμμα (12.30 -15.30, ΕΡΤ2)

12.34 Επί κοντώ (Α) Τελικός Καραλής

12.37 Ύψος 7αθλου

13.05 3.000 μ. (Γ) Τελικός

13.10 Τριπλούν (Γ) Τελικός

13.25 3.000 μ. (Α) Τελικός

13.50 60 μ. εμπ. (Α) ημ.

14.15 60 μ. (Γ) ημ.

14.44 400 μ. (Γ) Τελικός

14.55 400 μ. (Α) Τελικός

15.05 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός

15.18 60 μ. (Γ) Τελικός

Κυριακή (23/3)

Πρωινό πρόγραμμα (04.00 ΕΡΤ2)

04.05 60 μ. εμπ. 7αθλου

04.16 Μήκος (Γ) Τελικός

04.25 60 μ. εμπ. (Γ) πρ. Ιωσηφίδου

05.08 4Χ400 μ. (Α) πρ.

05.15 Επί κοντώ (Α) 7αθλο

05.30 4Χ400 μ. (Γ) πρ.

05.30 Ύψος (Γ) Τελικός

Μεσημεριανό πρόγραμμα (13.30- 15.30 ΕΡΤ2)

13.35 60 μ. εμπ. (Γ)

13.40 Μήκος (Α) Τελικός Τεντόγλου

13.46 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

14.02 1.000 μ. 7αθλου (Α)

14.15 1.500 μ. (Α) Τελικός

14.28 1.500 μ. (Γ) Τελικός

14.40 800 μ. (Α) Τελικός

14.48 800 μ. (Γ) Τελικός

14.57 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

15.07 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

15.18 4Χ400 μ. Τελικός

