Στο «Μονζουίκ» απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο καθοριστικό, για τον τίτλο της LaLiga, ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ κατάφερε στο 5ο λεπτό με πέναλτι και στο 14ο έχοντας φύγει σε τετ-α-τετ, να σκοράρει δις για τους «μερένγκες».

Αυτά τα δυο τέρματα τον ανέβασαν στα 38 στη φετινή, πρώτη του αγωνιστική περίοδο ως μέλος της ομάδας της Μαδρίτης, με τον συγκεκριμένο αριθμό των γκολ να είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία του κλαμπ απ’ οποιονδήποτε παίκτη στην πρώτη του χρονιά.

Στα 37 είχε σταματήσει ο Ζαμοράνο, στα 33 ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με τον Φαν Νίστελροϊ, στα 30 ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, στα 29 ο Νταβόρ Σούκερ, στα ίδια ο Ούγκο Σάντσες και 27 είχε πετύχει ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο.

Παράλληλα, ο Εμπαπέ έχει πλέον σκοράρει και 10 φορές σε 8 αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα.

