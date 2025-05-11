Κινείται για την απόκτηση του Ντέιβιντ η Νάπολι.

Όπως αποκάλυψαν ιταλικά Μέσα και επιβεβαίωσε ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «παρτενοπέι» κατέθεσαν πρόταση στον 25χρονο Καναδό επιθετικό, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Λιλ μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Ο Ντέβιντ είναι ένας εκ των σημαντικότερων ποδοσφαιριστών της Λιλ, όμως είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του και να κάνει το επόμενο βήμα, έχοντας αποφασίσει εδώ και καιρό να αποχωρήσει από τη γαλλική ομάδα.

Στη Λιλ από το καλοκαίρι του 2020, όταν αποκτήθηκε από τη βέλγικη Γάνδη έναντι 27 εκατ. ευρώ, ο Ντέιβιντ έχει συνολικά μαζί της 231 εμφανίσεις με 109 γκολ, ενώ εντυπωσίασε και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με 25 γκολ και 12 ασίστ, στα 48 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.