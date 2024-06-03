Το αργότερο αύριο αναμένεται να γίνει γνωστή η απάντηση του Μαουρίτσιο Σάρι στον Παναθηναϊκό.

Αυτό επεσήμανε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας τις τελευταίες πληροφορίες για την προσπάθεια που έχει καταβάλει το τριφύλλι για την συμφωνία με τον Ιταλό προπονητή.

Ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιεύματα τα οποία υποστηρίζουν ότι ο Σάρι έχει ήδη απαντήσει στους πράσινους δεν είναι αληθή και πως κάτι τέτοιο αναμένεται.

«Οι πιθανότητες αυτή την στιγμή είναι 50-50 και μέσα στην ημέρα, άντε αύριο θα έχουμε απάντηση. Και ο Σάρι ξέρει ότι έχει τα προκριματικά ο Παναθηναϊκός και θα πρέπει να απαντήσει αλλά και ο ίδιος θέλει να έχει κλείσει σύντομα σε μια ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τάσος Νικολογιάννης.

Πρόσθεσε ότι προφανώς και για να υπάρχει προσέγγιση σε έναν τέτοιο προπονητή, γνωρίζεις και θα είσαι αποφασισμένος να καλύψει και τα υπόλοιπα «θέλω» του, σε ό,τι και να αφορούν αυτά ενώ κατέληξε ότι ο Παναθηναϊκός έχει άλλες δύο περιπτώσεις προπονητών, η μία εκ των δύο είναι περισσότερο προχωρημένη από την άλλη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.